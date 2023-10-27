كريستيانو رونالدو جونيور يسجل مع براعم النصر ويحتفل على طريقة والده (فيديو)
واصل جونيور، نجل البرازيلي كريستيانو رونالدو تألقه مع ناشئي النصر السعودي، وسجل هدفين في فوز فريق النصر على الفتح بدوري البراعم السعودي.
جونيور قاد فريق النصر للفوز على الفتح 4/1، وأحرز هدفين من أهداف النصر الأربعة.
وكان النصر قد وقع عقدًا مع نجل كريستيانو رونالدو، وتم تسجيله في فئات البراعم تحت 13 عامًا.
وأحرز جونيوز هدفًا لمصلحة النصر من ركلة جزاء واحتفل على طريقة والده (SIII) برفقة زملائه.
وقاد جونيور فريق النصر للفوز على الفتح 4/1، وأحرز هدفين من أهداف النصر الأربعة.
يذكر أن نادي النصر أدرج الموهبة جونيور في كشوفات البراعم تحت 13 و15 عامًا، وذلك بعد السماح للمقيمين المشاركة في المسابقة.
ويلعب كريستيانو جونيور، حاليًا، لفريق النصر السعودي، وسبق له اللعب في يوفنتوس، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، إبان لعب رونالدو لتلك الأندية.
ويحتل كريستيانو رونالدو صدارة ترتيب قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 11 هدفًا.