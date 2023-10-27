كريستيانو رونالدو جونيور يسجل مع براعم النصر ويحتفل على طريقة والده (فيديو)

وكان النصر قد وقع عقدًا مع نجل كريستيانو رونالدو، وتم تسجيله في فئات البراعم تحت 13 عامًا.

وأحرز جونيوز هدفًا لمصلحة النصر من ركلة جزاء واحتفل على طريقة والده (SIII) برفقة زملائه.

وقاد جونيور فريق النصر للفوز على الفتح 4/1، وأحرز هدفين من أهداف النصر الأربعة.