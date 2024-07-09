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رياضة

فورمولا 1: كارديلي ينضم إلى فريق أستون مارتن قادما من فيراري

فورمولا 1: كارديلي ينضم إلى فريق أستون مارتن قادما من فيراري
فورمولا 1
رويترز
رويترز
09 يوليو 2024، 12:52 م

قال فريق فيراري الذي يتخذ من سيلفرستون مقرا له اليوم الثلاثاء إن إنريكو كارديلي مسؤول تطوير هيكل السيارة بالقطاع الفني سينضم إلى أستون مارتن العام المقبل كمسؤول تقني، وذلك دون تحديد موعد بدء مهمته الجديدة.

وأعلن فيراري رحيله أمس الاثنين، ومن المرجح أن يحصل كارديلي على فترة إجازة طويلة قبل انضمامه إلى أستون مارتن.

وقال لورنس سترول مالك فريق أستون مارتن والرئيس التنفيذي في بيان "إنريكو يشاركني دوافعي لتحقيق النجاح في فورمولا 1 وسيكون لديه كافة الموارد المتاحة لتحقيق هذا الطموح".

وأضاف: "بالتعاون مع آندي كويل الذي انضم كرئيس تنفيذي للمجموعة في أكتوبر وقادتنا الحاليين، نشكل فريقا رائعا".

وتواجه فورمولا 1 تغييرا كبيرا في 2026 بمحرك جديد وقواعد فنية جديدة.

وسيتحول أستون مارتن من وحدات الطاقة الحالية التي تزوده بها مرسيدس ليصبح الفريق الوحيد الذي يستعين بمحركات هوندا.

 

فورمولا 1فيراري

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