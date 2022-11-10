هدف رياض محرز الرائع من ضربة ثابتة في شباك تشيلسي (فيديو)

سجل النجم الجزائري رياض محرز، مهاجم فريق مانشستر سيتي، هدفًا رائعًا لصالح فريقه في شباك تشيلسي، خلال مباراة الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وفي الدقيقة "54"، سدد رياض محرز، ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء بشكل رائع وأحرز الهدف الأول لمانشستر سيتي.

وأحرز محرز هدف السيتي الأول، على غرار هدفه مع منتخب الجزائر في مرمى نيجيريا بكأس الأمم الأفريقية 2019، على استاد القاهرة في مصر.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره تشيلسي على ملعب الاتحاد في منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.