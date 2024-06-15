محمد شريف يوضح تفاصيل فشل انتقاله للزمالك.. وموقفه من العودة للأهلي
تحدث محمد شريف، لاعب الخليج السعودي، عن كواليس فشل صفقة انضمامه إلى صفوف الزمالك قبل انتقاله إلى الأهلي.
ورحل محمد شريف عن الأهلي في الصيف الماضي، بعد تلقيه عرضا من الخليج السعودي، ولرغبته في المشاركة الأساسية والحفاظ على مكانه في منتخب مصر، بعدما غاب عن المشاركة الأساسية مع الفريق الأحمر.
وقال محمد شريف، في تصريحات تلفزيونية: "أنا كنت في وادي دجلة، وإيهاب جلال كان يدرب الزمالك، وقال لي أحتاجك في الفريق، وبالفعل ذهبت ووقعت للفريق الأبيض، بحضور إسماعيل يوسف وشريف إسلام مدير التعاقدات وقتها".
وأضاف: "وقتها كان فيه صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عنتر، لما كان في الأسيوطي والزمالك كان يعطي له أولوية لضمه، والوقت تأخر ولم ينهِ الزمالك صفقتي وابتعد عن حسم الأمر مع دجلة، ثم فاوضني الأهلي والموضوع انتهى في يومين".
وبسؤاله عن رأيه الفني في أنتوني موديست، مهاجم الأهلي الحالي، أوضح: "لست محللًا، ولم ألعب معه لأحكم عليه، سيرته الذاتية قوية، أنا لم أشاهده كثيرًا، لكن أرى أنه يؤدي بشكل جيد".
الرحيل عن الأهلي
وعن سبب رحيله عن الأهلي والاتجاه للدوري السعودي، أشار: "سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة وقتها، طلب مني التجديد، وقلت له سننهي الموسم ونجلس، لكن شعرت أنني أريد أن أخرج بعد وصول عرض قوي لي، وأن هذه الفترة هي الأفضل لي للمغادرة، لأنه كان علي ضغط كبير".
وتابع: "لذلك فضلت الخروج من الباب الكبير وأستفيد والنادي يستفيد، لأن الضغط كان قويًا بعد كأس العالم للأندية، طبيعي أنني كنت أهدر الفرص، لا يوجد أحد لا يُهدر الأهداف، لكني أسجل أيضًا".
وأردف: "وكيلي هو من جلب لي عرض الخليج السعودي، وأنا كنت أفكر في الاحتراف، وخرجت من الأهلي وشكلي جيد وتارك بصمة، لكني لم أكن ألعب باستمرار في الفريق، ولو كنت ألعب باستمرار لم أكن سأرحل عن الأهلي، طبيعة المهاجم لا تتناسب معه فكرة التدوير التي كان يفعلها كولر، خاصة وأنا كنت أنافس على هداف الدوري ولا ألعب كثيرًا".
وأوضح: "لدي عقد لمدة عام ومستمر مع فريق الخليج، في يناير سنرى ما هي الخطوة المقبلة، وأي حديث في الوقت الحالي سواء من مصر أو خارجها يكون مع وكيلي وليست لدي فكرة عنه".
وعن البند الذي يمنعه من العودة إلى مصر لغير الأهلي، أشار: "الأولوية للأهلي ولكني لا أعرف شيئا عن هذا البند ولم أره في العقد".
وأتم: "اللعب في الأهلي ليس سهلًا، بل صعب جدًا، اللاعب يكون محروما من أمور كثيرة جدًا، لا تجلس مع عائلتك وتسافر كثيرًا وتتعرض لضغوطات، ولا تأخذ إجازات".
وإجمالا، لعب محمد شريف مع الأهلي 151 مباراة بكل البطولات، سجل خلالها 58 هدفا وصنع 11، وحصد مع الفريق الأحمر العديد من البطولات.