محمد شريف يوضح تفاصيل فشل انتقاله للزمالك.. وموقفه من العودة للأهلي

تحدث محمد شريف، لاعب الخليج السعودي، عن كواليس فشل صفقة انضمامه إلى صفوف الزمالك قبل انتقاله إلى الأهلي.

ورحل محمد شريف عن الأهلي في الصيف الماضي، بعد تلقيه عرضا من الخليج السعودي، ولرغبته في المشاركة الأساسية والحفاظ على مكانه في منتخب مصر، بعدما غاب عن المشاركة الأساسية مع الفريق الأحمر.

وقال محمد شريف، في تصريحات تلفزيونية: "أنا كنت في وادي دجلة، وإيهاب جلال كان يدرب الزمالك، وقال لي أحتاجك في الفريق، وبالفعل ذهبت ووقعت للفريق الأبيض، بحضور إسماعيل يوسف وشريف إسلام مدير التعاقدات وقتها".

وأضاف: "وقتها كان فيه صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عنتر، لما كان في الأسيوطي والزمالك كان يعطي له أولوية لضمه، والوقت تأخر ولم ينهِ الزمالك صفقتي وابتعد عن حسم الأمر مع دجلة، ثم فاوضني الأهلي والموضوع انتهى في يومين".

وبسؤاله عن رأيه الفني في أنتوني موديست، مهاجم الأهلي الحالي، أوضح: "لست محللًا، ولم ألعب معه لأحكم عليه، سيرته الذاتية قوية، أنا لم أشاهده كثيرًا، لكن أرى أنه يؤدي بشكل جيد".