ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف مبابي في مرمى إسبانيول

واصل الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف ليعزز صدارته لترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2025 ـ 2026 بعدما هز الشباك من جديد في مباراة فريقه أمام إسبانيول اليوم السبت.

وقاد مبابي والبرازيلي إدير ميليتاو ريال مدريد لتحقيق الفوز على إسبانيول (2 ـ 0) وهو الانتصار الخامس تواليا في الليغا، والسادس في 6 مباريات بكل المسابقات بما في ذلك الفوز على أولمبيك مارسيليا الفرنسي (2 ـ 1) في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

ونجح مبابي في تسجيل هدفه الخامس في 5 مباريات حتى الآن في الدوري ليتصدر ترتيب هدافي الليغا ويبدأ حملة الدفاع عن الجائزة التي فاز بها الموسم الماضي (31 هدفا) بشكل مذهل.

وسجل مبابي هدفا رائعا في الدقيقة 47 من المباراة بعد عمل هجومي لفينيسيوس جونيور أنهاه المهاجم الدورلي الفرنسي بتسديدة رائعة سكنت شباك حارس إسبانيول.

ويحمل هدف مبابي الرقم 5 علما أنه نجح في تسجيل هدف على الأقل في 4 من أصل 5 مباريات في الدوري هذا الموسم ولم يسجل هدفا في مواجهة الجولة الثالثة أمام ريال مايوركا.

ويتصدر مبابي ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني برصيد 5 أهداف متقدما بهدفين على الكاميروني إيونغ لاعب ليفانتي ورافينيا مهاجم برشلونة اللذين يملك كلاهما 3 أهداف ضمن قائمة من 8 لاعبين.

ويملك أيضا بوكانان المهاجم الكندي لفياريال والإسبانيون ليزو من خيتافي وميلا من إسبانيول ومير من إلتشي وروميرو من ليفانتي ولاعب كوسوفو موريكي من مايوركا 3 أهداف حتى الآن.