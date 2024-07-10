الشرطة يتوج بكأس العراق لأول مرة في تاريخه على حساب القوة الجوية

تُوّج فريق الشرطة لأول مرة في تاريخه بلقب كأس العراق، بعد فوزه على القوة الجوية بنتيجة 1-0 مساء اليوم الأربعاء بنهائي البطولة.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، في 45 دقيقة لم تشهد أي خطورة على المرميين.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق الشرطة في تسجيل هدف الفوز عن طريق اللاعب لوكاس سانتوس في الدقيقة 59.

وفي منتصف الشوط الثاني، اضطر حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي في أحد أبراج الإضاءة بملعب الشعب، قبل أن يتم تشغيله مجددًا واستئناف المباراة.

وشهد اللقاء طرد كابتن الشرطة علاء عبد الزهرة في الدقيقة 89، للإنذار الثاني، ثم طرد مدرب القوة الجوية رزاق فرحان في الدقيقة 90+3 لكثرة اعتراضاته.