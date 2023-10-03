اعترف بمنحه أموالا.. روسيل رئيس برشلونة الأسبق يدافع عن ناديه في "قضية نيغريرا"

خرج ساندرو روسيل، رئيس نادي برشلونة الأسبق، عن صمته ليدافع عن ناديه في مسألة تورط البارسا في قضية نيغريرا، نائب رئيس لجنة حكام الدوري الإسباني السابق.

ويواجه برشلونة، اتهامات من المدعي العام الإسباني، بمنح دفعات مالية مشبوهة إلى نيغريرا، مقابل الحصول على خدمات استشارية.

وداهمت الشرطة الإسبانية مكاتب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الخميس الماضي، في ظل التحقيق في مدفوعات برشلونة للشركات المملوكة لنيغريرا.