اعترف بمنحه أموالا.. روسيل رئيس برشلونة الأسبق يدافع عن ناديه في "قضية نيغريرا"
خرج ساندرو روسيل، رئيس نادي برشلونة الأسبق، عن صمته ليدافع عن ناديه في مسألة تورط البارسا في قضية نيغريرا، نائب رئيس لجنة حكام الدوري الإسباني السابق.
ويواجه برشلونة، اتهامات من المدعي العام الإسباني، بمنح دفعات مالية مشبوهة إلى نيغريرا، مقابل الحصول على خدمات استشارية.
وداهمت الشرطة الإسبانية مكاتب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الخميس الماضي، في ظل التحقيق في مدفوعات برشلونة للشركات المملوكة لنيغريرا.
وقال روسيل في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الثلاثاء: "بالطبع أعرف نيغريرا، لقد كان يعد لنا تقارير الحكام، جميع الفرق الكبرى في العالم تستخدم هذه التقارير، كانت هناك ضجة كبيرة، كما يحدث كل أربع أو خمس سنوات مع برشلونة، يظهرون مثل هذه الأمور، سبق وأن طفت على السطح قضية شباب لاماسيا، ولن يتوقف الأمر هنا، سيحاولون إظهار قضايا أخرى بعد سنوات".
وأضاف: "لم يقم أحد بتحليل الأمر بأننا كنا ندفع حوالي 400 ألف يورو في السنة مقابل 100 تقرير، 50 للفريق الأول و50 للفريق الثاني، ذلك يعني أننا ندفع 4000 يورو لكل تقرير، ندفع هذا المبلغ مقابل تقرير تحكيمي بإمكانه إنقاذك من بطاقة صفراء أو ركلة جزاء".
وأكد: "نيغريرا لم يحصل على المال فقط بسبب عمله، لكن كذلك بسبب السرية.. عندما يتم شرح بعض الأمور في التقارير، يجب أن تبقى تلك المعلومات سرية".
واستطرد روسيل: "كنا نملك فريقا به ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وإنييستا وتشافي وبيب غوارديولا على مقاعد البدلاء، لكن يقال إننا نفوز بفضل نيغريرا؟، يبدو لي الأمر سخيفاً.. حتى القول إنه كان موظفاً عاماً يبدو مبالغاً فيه.. الاتحاد الإسباني أكد أن نيغريرا لم يكن له أي تأثير على الحكام.. لقد تم اتهامنا بجريمة قتل لكننا لا نعرف أين الجثة أو الشخص المقتول أو السلاح الذي استخدمناه".
واختتم: "بعد كل تلك التحقيقات، لم يتم العثور على أي مباراة فاز بها ميسي أو اللاعبون والمدربون بفضل الحكام.. أطالبهم أن يظهروا لي مباراة واحدة تلقينا فيها مساعدة من الحكم.. وبإمكاني إظهار العديد من المباريات لم يساعدنا فيها الحكم.. لقد خسرنا الدوري في المباراة الأخيرة بسبب خطأ اعترف به الحكم".