سر الهتافات الخمسة.. روديغر يفسد "تكتيك" غوارديولا
تحت عنوان "هالاند يواجه خيبة أمل جديدة في سانتياغو برنابيو"، رصدت صحيفة "ريليفو" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، كيفية إيقاف أنطونيو روديغر، نجم ريال مدريد، الفاعلية الهجومية لنجم مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء.
وسيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 على مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في ملعب "سانتياغو برنابيو" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقالت "ريليفو"، إن "هالاند واجه نفس العقبة التي واجهته العام الماضي، حيث أوقف أنطونيو روديغر هجماته ببراعة؛ مما دفع الجماهير إلى التصفيق له 5 مرات".
وأضاف التقرير: "كان بيب غوارديولا قد حضّر خطة تكتيكية لجعل نجمه يتألق، حيث قام بحشد جميع لاعبيه تقريبًا في نصف ملعبه، تاركًا مهاجمه وحيدًا أمام روديغر بالقرب من منطقة لونين، حاول أورتيغا، حارس مرمى سيتي، إرسال الكرات الطويلة إلى هالاند، لكن دون جدوى".
ولم تسر الأمور كما هو مخطط لها بالنسبة لمانشستر سيتي، وانتهى المطاف بهالاند منهكًا، لم يلمس الكرة سوى 20 مرة خلال 97 دقيقة لعب (أقل من أي لاعب من بين 22 لاعبًا أساسيًا)، ولم يُسمح له بالتسديد سوى مرة واحدة.
وأشار التقرير: "لا عجب أن النجم النرويجي غادر (البرنابيو) غاضبًا للمرة الثانية على التوالي دون أن يترك بصمة، برفقة جاك غريليش".
وشددت الصحيفة الإسبانية: "هتف الجمهور باسم روديغر خمس مرات، وأصبح هذا الأمر معتادًا، فقد حدث نفس الشيء ضد أتلتيك بلباو، واستخلص روديغر الكرة 4 مرات كما فاز بـ3 صراعات هوائية؛ مما أظهر تفوقه على مهاجم أطول وأثقل منه".
وأوضحت "ريليفو": "روديغر ليس مجرد مدافع رائع، بل هو قائد أيضًا، على الرغم من أنه لا يفضل وصف نفسه بهذه الطريقة، بالإضافة إلى استخلاص الكرة والاعتراضات والتدخلات، أظهر سلوكًا كقائد، عندما دافع عن فينيسيوس جونيور في الشوط الأول من هجمات لاعبي الفريق المنافس الذين حاولوا استفزازه للحصول على بطاقة صفراء".
وتقام مباراة العودة على ملعب سيتي، حامل اللقب، يوم 17 أبريل الجاري، وسيتجه ريال مدريد لملعب الاتحاد بذكريات سيئة بعدما خسر 4-صفر في إياب قبل نهائي العام الماضي ليواصل فريق المدرب بيب غوارديولا مشواره ويفوز باللقب القاري للمرة الأولى.