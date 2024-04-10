سر الهتافات الخمسة.. روديغر يفسد "تكتيك" غوارديولا

تحت عنوان "هالاند يواجه خيبة أمل جديدة في سانتياغو برنابيو"، رصدت صحيفة "ريليفو" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، كيفية إيقاف أنطونيو روديغر، نجم ريال مدريد، الفاعلية الهجومية لنجم مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء.

وسيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 على مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في ملعب "سانتياغو برنابيو" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت "ريليفو"، إن "هالاند واجه نفس العقبة التي واجهته العام الماضي، حيث أوقف أنطونيو روديغر هجماته ببراعة؛ مما دفع الجماهير إلى التصفيق له 5 مرات".