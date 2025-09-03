الاتحاد الدولي للملاكمة يفاجئ إيمان خليف من جديد بقرار صادم

حسم الاتحاد الدولي للملاكمة قراره بشأن مشاركة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، بطلة أولمبياد باريس 2024، في منافسات بطولة العالم 2026 التي تبدأ غدا الخميس في ليفربول بسبب عدم أهليتها الجنسية لخوض منافسات الملاكمة النسائية وفق تقديره.

وقال بوريس فان دير فورست رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬إن إيمان خليف لها الحق في الاستئناف ضد قرار الاتحاد بمنعها من المنافسة في بطولاته ما لم تخضع لاختبار تحديد النوع موضحا أنها لن تنافس في بطولة العالم لأنها لم تتقدم بطلب للمشاركة.

وترفض إيمان خليف مبدأ الخضوع لاختبار الأهلية الجنسية لتحديد الجنس بعد جدل صاخب حول هرمونات الأنوثة وهو ما شكل قضية كبرى قبل مشاركتها في الألعاب الأولمبية باريس 2024 قبل عام من الآن والتي توجت فيها بالميدالية الذهبية.

واندلع خلاف بين خليف والاتحاد العالمي للملاكمة الذي يعتبر أن الملاكمة الجزائرية وملاكمات أخريات مطالبات بإثبات الأهلية الجنسية للمشاركة في منافسات السيدات.

وفي مايو الماضي، ألزم الاتحاد العالمي للملاكمة، الذي سيشرف على الرياضة في أولمبياد 2028، جميع الملاكمين والملاكمات بالخضوع لاختبار لتحديد النوع للمشاركة في بطولاته وذلك بعد أقل من عام من فوز إيمان والتايوانية لين يو-تينج بالميدالية الذهبية في باريس وسط خلاف بشأن هويتهما الجنسية.

لكن إيمان استأنفت أمام محكمة التحكيم الرياضية، وهي أعلى محكمة قضائية رياضية، سعيا لإلغاء قرار الاتحاد.

وقال فان دير فورست اليوم الأربعاء: "لإيمان الحق في تقديم هذا الاستئناف، بالنسبة لنا، من المهم التأكيد على أننا فرضنا هذه الاختبارات الإلزامية لضمان إقامة منافسات آمنة وتنافسية وعادلة".

وأضاف "أعلنا ذلك في مايو. وبالنسبة لنا، الجميع متساوون، كل ملاكمة هنا مطالبة بتقديم عدة وثائق، بما في ذلك اختبار تحديد النوع، نحن لا نتحدث عن ملاكمة الهواة فحسب، بل عن المنافسات الأولمبية أيضا. فهذه هي علامتنا، وأسسنا الاتحاد لحماية الحلم الأولمبي".

وقال: "الملاكمة رياضة قتالية، ومن المهم أن تكون المنافسات آمنة وعادلة. لذا، من الضروري جدا إدخال هذا النوع من الاختبارات. أعتقد أنها خطوة مهمة نُظهر من خلالها حرصنا على حماية رياضة الملاكمة النسائية".