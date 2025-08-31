هذا لا ينبغي أن يحدث.. غضب عارم من تشابي ألونسو تجاه التحكيم

أبدى تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، دهشته من أخطاء تقنية حكم الفيديو "الفار" هذا الموسم في الدوري الإسباني، معلقًا على إحدى اللقطات في مباراة ألافيس وأتليتكو مدريد.

وقلب ريال مدريد تأخره بهدف ليفوز 2-1 على ضيفه مايوركا، مساء السبت، رغم إلغاء ثلاثة أهداف سجلها صاحب الأرض بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، ليحقق انتصاره الثالث تواليا في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم.

لكن المباراة التي كانت تبدو سهلة نظريا أثارت توتر جماهير ريال الذي كاد يتلقى هدفا ثانيا لولا تألق المدافع ألفارو كاريراس الذي أبعد الكرة من على خط المرمى لضمان النقاط الثلاث.

وألغى حكم الفيديو المساعد هدفًا سجله كيليان مبابي بداعي تسلله عندما انقض على تمريرة رائعة من ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة السابعة.

وتقدم مايوركا بهدف مفاجئ بعد 11 دقيقة عندما شق المهاجم فيدات موريكي طريقه إلى منتصف منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية ليحول الكرة إلى الشباك بظهره وكتفه.

وأدرك ريال مدريد التعادل في الدقيقة الـ37 بعد ركلة ركنية نفذها لاعبوه ببراعة وانتهت بتمريرة عرضية لعبها دين هويسن إلى أردا غولر ليسجل الهدف بضربة رأس من مسافة قريبة.

وبعد دقيقة واحدة فقط، منح فينيسيوس جونيور فريقه التقدم، حيث انطلق للأمام قبل أن يطلق تسديدة قوية منخفضة في الزاوية البعيدة.

وقال ألونسو في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "الفوز يجعلنا نشعر بالسعادة، لكل مباراة لحظاتها، وكان رد الفعل إيجابيًّا، منذ هدفهم وحتى نهاية الشوط الأول، استغللنا طاقتنا وأسلوب لعبنا، وكان رد الفعل إيجابيًّا".

وأضاف: "كان هدف أردا جولر في الشوط الثاني سيمنحنا مساحة للسيطرة على المباراة، لكنه كان فوزًا صعبًا ومستحقًّا، من الانتصارات التي سنحتاجها هذا الموسم".

وعن حصوله على 9 نقاط من أول ثلاث مباريات، أشار: "أمر جيد جدًّا، هذه بداية المرحلة الأولى، وهي تقريبًا المرحلة الأخيرة من فترة ما قبل الموسم، كنا نعلم أننا نفتقر إلى دقائق اللعب والخبرة، وبعد أن نافسنا في هذه المرحلة بتسع نقاط، نحن راضون، لِنستعد طاقتنا".

وعن خطأ تقنية الفيديو المساعد "الفار" في مباراة ألافيس وأتليتكو مدريد، شدد ألونسو: "لقد فاجأني، هذه أخطاء لا ينبغي أن تحدث، سنرى ما سيحدث مع الإفراط في الاستخدام، ولكن عند استخدام تقنية الفيديو المساعد، يجب استخدامها لتصحيح الأخطاء".

وقد شهدت مباراة أتلتيكو مدريد وألافيس جدلًا حادًّا، حيث ارتكبت تقنية الفيديو المساعد (فار) خطأً فادحًا باحتساب هدف جوليانو سيميوني، الذي وضع أتلتيكو مدريد في المقدمة بنتيجة 0-1، رغم أنه كان في موقف تسلل واضح.