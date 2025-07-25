رسمياً.. فريق إماراتي يتعاقد مع بيرلو

يستعد النجم الإيطالي أندريا بيرلو لخوض تجربة تدريبية جديدة في مشواره خارج حدود أوروبا.

وخاض بيرلو صاحب الـ 46 عاماً عدة تجارب تدريبية منذ اعتزاله كرة القدم، وقاد نادي يوفنتوس الإيطالي في الفترة بين أغسطس 2020 حتى يونيو 2021.

أخبار ذات علاقة سامبدوريا يقيل مدربه أندريا بيرلو بعد 3 مباريات على بداية الموسم

وتولى النجم الإيطالي قيادة كاراغمرك التركي في الفترة بين يوليو 2022 حتى مايو 2023 كما قاد أيضاً فريق سامبدوريا الإيطالي في تجربة قصيرة خلال موسم 2023-2024.

أخبار ذات علاقة أحرج نجوم الجيل الحالي.. بيرلو يسجل ضربة ثابتة خيالية أمام توتنهام (فيديو)

وأعلن نادي يونايتد سبورت الإماراتي، اليوم الجمعة، تعاقده مع أندريا بيرلو لقيادة الفريق الذي يخوض منافسات دوري الدرجة الأولى.

أخبار ذات علاقة احتفال غريب من إسبوزيتو لاعب سامبدوريا مع مدربه أندريا بيرلو (فيديو)

وقال النادي الإماراتي في بيان رسمي:"يسعدنا الإعلان رسمياً عن تعيين أندريا بيرلو مدرباً جديداً للفريق الأول".

وأضاف البيان: "بيرلو، الفائز بكأس العالم عام 2006، وأحد أبرز لاعبي خط الوسط في جيله، يتمتع برؤية كروية فريدة وخبرة تدريبية اكتسبها من تجاربه مع يوفنتوس وسامبدوريا".

وتابع:"يمثل التعاقد مع بيرلو وانضمامه فصلاً جديداً ومثيراً لنادي يونايتد، ويعكس طموح النادي المتنامي في المشهد الكروي الإماراتي".

ووصل بيرلو إلى دبي من أجل بدء التحضيرات للموسم الجديد بعد توقيع العقود رسمياً.