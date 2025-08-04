تدخل شخصي من إنزاغي لحسم صفقة الهلال المثيرة للجدل

كشفت تقارير إخبارية عن تدخل قوي من الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، من أجل حسم صفقة التعاقد مع داروين نونيز، مهاجم ليفربول، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب آخر التقارير، فإن الهلال السعودي حدد النجم الأوروغوياني كأولوية في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، رغم إثارة الصفقة للجدل بين الجمهور الهلالي الرافض لضم اللاعب.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن الهلال الذي تم إبلاغه بشروط التعاقد مع نونيز من ليفربول في يونيو الماضي، يسعى جاهدا للتعاقد مع المهاجم الدولي الأوروغوياني.

وأوضح أن نونيز ظهر كهدف رئيس لدى الهلال وذلك بعد فشل النادي السعودي في التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي انتقل لغلطة سراي التركي، فيما بدت العروض المقدمة للثنائي، السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، والسلوفيني بينيامين سيسكو، مهاجم لايبزيغ الألماني، بعيدة المنال.

ويُعد صاحب الـ26 عاما خارج حسابات مدرب ليفربول، آرني سلوت، الذي قرر استبعاد اللاعب من تشكيلته، ليصبح قريبا من مغادرة "الريدز" هذا الصيف.

وبحسب الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو، فإن المدرب سيموني إنزاغي يرغب في نونيز كهدف رئيس لنادي الهلال في سوق الانتقالات.

وأضاف رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، أن نادي ليفربول سمح لنادي الهلال ولنونيز بإجراء مفاوضات مباشرة، إلا أن إدارة "الريدز" لم تتلقَّ عرضا رسميا حتى الآن.

وشدد: "الهلال قدم عرضه ومشروعه رسميا لنونيز، وإنزاغي دخل بشكل قوي لضم اللاعب".

خاض نونيز 143 مباراة بقميص ليفربول، في مختلف البطولات، وأحرز 40 هدفاً وصنع 22 أخرى، وكلّف التعاقد معه من بنفيكا 75 مليون يورو.