ملخص وأهداف مباراة النصر ويوهان.. خماسية عالمية وتألق بروزوفيتش (فيديو)

سجل يوهان النمساوي الهدف الأول في شباك النصر السعودي في مباراة الفريقين الودية استعدادا للموسم الجديد.

ويخوض النصر السعودي المباراة الأولى تحت قيادة جورجي جيسوس مدربه الجديد.

وقرر جيسوس خوض المباراة دون كريستيانو رونالدو ولاعبي النصر الدوليين.

الهدف الأول ليوهان

سجل يوهان الهدف الأول بعد استغلال ذكي لخطأ دفاعي فادح لسلطان الغنام الذي حمل شارة قيادة الفريق.

التعادل للنصر

النصر السعودي يسجل هدف التعادل عن طريق ساديو ماني بعد تعاون رائع داخل منطقة الجزاء.

النصر يضيف الثاني

أضاف نادي النصر السعودي الهدف الثاني عن طريق عبد الرحمن غريب من ضربة جزاء

الثالث

سجل محمد سيماكان الهدف الثالث لنادي النصر السعودية بعد جهد مميز من بروزوفيتش.

الرابع

أضاف نادي النصر السعودي الهدف الرابع عن طريق اللاعب عبد المجيد الصليهم.

الخامس

نجح نادي النصر السعودي في تسجيل الهدف الخامس من خطأ دفاعي لنادي يوهان الذي سجل الهدف الثاني له أيضا.