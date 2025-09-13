logo
رياضة

بشكل مفاجئ.. نجم الهلال يغادر ويفسخ عقده مع النادي (بيان رسمي)

بشكل مفاجئ.. نجم الهلال يغادر ويفسخ عقده مع النادي (بيان رسمي)
فريق الهلال السعوديالمصدر: حساب الهلال عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن نادي الهلال السعودي في بيان رسمي فجر اليوم الأحد رغبة أحد نجوم فريقه الأول لكرة القدم في الرحيل عن صفوف فريق العاصمة.

وتعادل الهلال مساء السبت مع ضيفه القادسية بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية للدوري السعودي للمحترفين على ملعب "المملكة أرينا".

أخبار ذات علاقة

لاعب الهلال نونيز بعد هدف التعادل (1 ـ 1) ضد القادسية

نونيز ينقذ الهلال من السقوط في فخ الخسارة ضد القادسية بالدوري السعودي (فيديو)

 ورفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط بقيادة مدربه سيموني إنزاغي في المركز الرابع بفارق الأهداف عن القادسية صاحب المركز الثالث.

أخبار ذات علاقة

مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي

التعادل في أرضك كارثة.. ردود فعل مثيرة بعد مباراة الهلال والقادسية

 وقال هشام الكثيري، مدير التواصل في نادي الهلال، عبر بيان رسمي إن اللاعب البرازيلي رينان لودي غادر مساء السبت إلى بلاده.

وأوضح أن الهلال تلقى بعد مغادرته خطاباً من ممثله القانوني يفيد بفسخ عقده الساري مع النادي.

أخبار ذات علاقة

سامي الجابر نجم الهلال السعودي السابق

الطموح أكبر منه.. سامي الجابر يهاجم نجم الهلال وإنزاغي (فيديو)

 وانضم الظهير الأيسر رينان لودي صاحب الـ 27 عاماً إلى صفوف الهلال في شهر يناير 2024 قادماً من مارسيليا الفرنسي مقابل 23 مليون يورو.

رينان لودي يقدم مستويات رائعة مع الهلال السعودي

وسبق أن لعب لودي في صفوف أتلتيكو بارانينيسي البرازيلي ونوتنغهام فورست الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني قبل رحيله إلى مارسيليا.

ولعب لودي 56 مباراة بقميص الهلال، وسجل 4 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC