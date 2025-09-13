بشكل مفاجئ.. نجم الهلال يغادر ويفسخ عقده مع النادي (بيان رسمي)

أعلن نادي الهلال السعودي في بيان رسمي فجر اليوم الأحد رغبة أحد نجوم فريقه الأول لكرة القدم في الرحيل عن صفوف فريق العاصمة.

وتعادل الهلال مساء السبت مع ضيفه القادسية بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية للدوري السعودي للمحترفين على ملعب "المملكة أرينا".

ورفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط بقيادة مدربه سيموني إنزاغي في المركز الرابع بفارق الأهداف عن القادسية صاحب المركز الثالث.

وقال هشام الكثيري، مدير التواصل في نادي الهلال، عبر بيان رسمي إن اللاعب البرازيلي رينان لودي غادر مساء السبت إلى بلاده.

وأوضح أن الهلال تلقى بعد مغادرته خطاباً من ممثله القانوني يفيد بفسخ عقده الساري مع النادي.

وانضم الظهير الأيسر رينان لودي صاحب الـ 27 عاماً إلى صفوف الهلال في شهر يناير 2024 قادماً من مارسيليا الفرنسي مقابل 23 مليون يورو.

وسبق أن لعب لودي في صفوف أتلتيكو بارانينيسي البرازيلي ونوتنغهام فورست الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني قبل رحيله إلى مارسيليا.

ولعب لودي 56 مباراة بقميص الهلال، وسجل 4 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.