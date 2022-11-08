أولكسندر أوسيك: سأفعل أي شيء للفوز على فيوري لكنني لا أريد أن يكون بالضربة القاضية
قال الأوكراني أولكسندر أوسيك بطل الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة، اليوم الإثنين، إنه سيفعل أي شيء للفوز على البريطاني تايسون فيوري، لكنه سيصبح سعيدا إذا لم تنته المباراة بالضربة القاضية؛ بسبب الخسائر التي تلحق بصحة أي ملاكم يخسر بهذه الطريقة.
واحتفظ الملاكم الأوكراني البالغ من العمر 35 عاما بألقابه في الوزن الثقيل بعد فوزه الثاني على التوالي على أنطوني جوشوا في أغسطس آب، ويريد إضافة لقب مجلس الملاكمة العالمي الذي يحمله فيوري إلى مجموعة ألقابه في أوائل العام المقبل.
وقال في وقت سابق في الشهر الحالي إنه مهتم فقط بمواجهته بعد ذلك.
وقال أوسيك لموقع "إنتريا" الإخباري البولندي: "يتدرب جيدا، وملاكم عملاق يعرف ما يجب أن يفعله. لن تكون نزهة في حديقة وأنا أعرف ذلك، ولكنني مستعد، سأفعل أي شيء بالفعل للفوز".
وأضاف أوسيك أنه لا يهدف أبدا للفوز بالضربة القاضية عندما يدخل الحلبة، وسيكون سعيدا عندما يفوز بالنقاط.
وقال: "الضربة القاضية هي مسألة صعبة بالنسبة للرياضي. لا أريد حقا أن أدمر صحة أي شخص".
وتابع: "أنا سعيد حقا عندما يخرج كلانا من الحلبة سيرا على الأقدام، بالطبع أريد أن أفوز، لكنني لا أريد أن أؤذي أحدا".