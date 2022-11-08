أولكسندر أوسيك.

أولكسندر أوسيك: سأفعل أي شيء للفوز على فيوري لكنني لا أريد أن يكون بالضربة القاضية

أولكسندر أوسيك قال إنه لا يريد أن يدمر صحة أي شخص.