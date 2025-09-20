logo
رياضة

الهلال NO.. رد مثير من جيسوس على مشجع سأله عن الأفضل (فيديو)

الهلال NO.. رد مثير من جيسوس على مشجع سأله عن الأفضل (فيديو)
جورجي جيسوسالمصدر: حساب النصر على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز

رد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، على مشجع وجه له سؤالا بشأن من الأفضل في دوري روشن: الهلال، الذي قاده سابقا، أم النصر، الذي يتولى تدريبه هذا الموسم.

وتولى جيسوس تدريب الهلال في صيف 2023؛ ليقوده في الموسم الأول إلى تحقيق الثلاثية المحلية: "دوري روشن للمحترفين، وكأس الملك والسوبر السعودي".

أخبار ذات علاقة

محمد صلاح

النصر وريال مدريد وليفربول.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

  

أخبار ذات علاقة

كريستيانو رونالدو

مفاجأة.. النصر السعودي يتفاوض مجددًا مع صديق كريستيانو رونالدو

 وفي الموسم التالي مباشرة 2024-2025، تراجعت نتائج "الزعيم" مع المدرب البرتغالي بشكلٍ كبير؛ إذ لم يتوّج الفريق سوى ببطولة كأس السوبر السعودي فقط، لتتم إقالة المدير الفني البرتغالي من منصبه.

أخبار ذات علاقة

لاعبو الأهلي السعودي

أولهم النصر.. 4 سعداء بتعادل الأهلي مع الهلال في الكلاسيكو السعودي

 وبعد إقالته، وقع جيسوس عقوده مع فريق النصر، الغريم التاريخي للهلال؛ ليقود الفريق بشكل جيد حتى الآن، محققا الفوز في مباراتين لعبهما حتى الآن في دوري روشن للمحترفين، ويأتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف القادسية المتصدر (7 نقاط).

وقال جيسوس للمشجع في تصريحات تم تداولها على منصة "تيك توك": "النصر فريق جيد، لكن الهلال ليس جيدا، مرحلة وانتهت".

@twxx7

- تصريح تاريخي من جيسوس الهلال ليس جيد 🤯🤣 سنابي ( خلدون توكس 👻) #النصراوي_توكس #النصر #الهلال #sportsontiktok #spl

♬ الصوت الأصلي - خلدون | توكس

ويخوض النصر مواجهة قوية أمام الرياض، مساء اليوم السبت، على ملعبه الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

النصر يسير بخطوات رائعة في بداية الموسم، إذ انتصر بخماسية نظيفة على التعاون ثم فاز على الخلود بثنائية نظيفة، حتى على الصعيد الآسيوي، حقق الفوز على استقلال دوشنبه بخماسية نظيفة.

أما الرياض، فبعد الخسارة من الهلال في الجولة الأولى، عاد وانتصر على النجمة ليعيد التوازن لبداية موسمه.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC