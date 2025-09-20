الهلال NO.. رد مثير من جيسوس على مشجع سأله عن الأفضل (فيديو)

رد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، على مشجع وجه له سؤالا بشأن من الأفضل في دوري روشن: الهلال، الذي قاده سابقا، أم النصر، الذي يتولى تدريبه هذا الموسم.

وتولى جيسوس تدريب الهلال في صيف 2023؛ ليقوده في الموسم الأول إلى تحقيق الثلاثية المحلية: "دوري روشن للمحترفين، وكأس الملك والسوبر السعودي".

أخبار ذات علاقة النصر وريال مدريد وليفربول.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

أخبار ذات علاقة مفاجأة.. النصر السعودي يتفاوض مجددًا مع صديق كريستيانو رونالدو

وفي الموسم التالي مباشرة 2024-2025، تراجعت نتائج "الزعيم" مع المدرب البرتغالي بشكلٍ كبير؛ إذ لم يتوّج الفريق سوى ببطولة كأس السوبر السعودي فقط، لتتم إقالة المدير الفني البرتغالي من منصبه.

أخبار ذات علاقة أولهم النصر.. 4 سعداء بتعادل الأهلي مع الهلال في الكلاسيكو السعودي

وبعد إقالته، وقع جيسوس عقوده مع فريق النصر، الغريم التاريخي للهلال؛ ليقود الفريق بشكل جيد حتى الآن، محققا الفوز في مباراتين لعبهما حتى الآن في دوري روشن للمحترفين، ويأتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف القادسية المتصدر (7 نقاط).

وقال جيسوس للمشجع في تصريحات تم تداولها على منصة "تيك توك": "النصر فريق جيد، لكن الهلال ليس جيدا، مرحلة وانتهت".

ويخوض النصر مواجهة قوية أمام الرياض، مساء اليوم السبت، على ملعبه الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

النصر يسير بخطوات رائعة في بداية الموسم، إذ انتصر بخماسية نظيفة على التعاون ثم فاز على الخلود بثنائية نظيفة، حتى على الصعيد الآسيوي، حقق الفوز على استقلال دوشنبه بخماسية نظيفة.

أما الرياض، فبعد الخسارة من الهلال في الجولة الأولى، عاد وانتصر على النجمة ليعيد التوازن لبداية موسمه.