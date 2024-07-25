في مشهد جديد على منافسات الألعاب الأولمبية، تقدم بابلو سيمونيت، لاعب منتخب الأرجنتين وفريق بيندورم الإسباني لكرة اليد، بعرض زواج للاعبة الهوكي بيلار كامبوي من فريق سانسي كومبولتنسي، خلال تواجدهما في القرية الأولمبية لبدء منافسات "أولمبياد باريس 2024".

ونشر الحساب الرسمي لأولمبياد باريس 2024، عبر منصة "إكس" فيديو للقطة من داخل المعسكر الأرجنتيني، وعلق: "أول عرض زواج في القرية الأولمبية".

ووفقا للفيديو، فإن سيمونيت تقدم بطلب للزواج من خلال عرض خاتم الخطبة على كامبوي، أمام الجهازين الفنيين لمنتخبي بلاده لكرة اليد والهوكي، ليحظى بموافقتها وسط تصفيق الجميع.

وقالت شبكة "ESPN"، إن الثنائي كانا محاطين بزملائهما في فريق كرة اليد وهوكي الميدان الذين ساعدوهما على الاحتفال بهذه اللحظة الخاصة، بما في ذلك شقيق سيمونيت، دييغو، الذي هو لاعب أيضًا في فريق كرة اليد.

وأوضحت الشبكة الرياضية الشهيرة، أن علاقة بيلار وسيمونيت بدأت في 2015 قبل عام واحد من أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، حيث احتل منتخب اليد الأرجنتيني المركز العاشر، بينما خرج فريق الهوكي من ربع النهائي.

ونشر سيمونيت صورة للخطبة عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستغرام"، وعلق: "امرأة حياتي منحتني الموافقة في مكان مثل الحلم، يتنافس فيه الجميع من كل مكان على كل شيء، إنها السعادة الكاملة".

وأضاف: "شكرا لكم جميعا أيها الأصدقاء؛ لأنكم جعلتم هذا الأمر خاصا، باريس دائما فكرة رائعة".

وسيلعب فريق كرة اليد للرجال الأرجنتيني مباراته الأولى ضد النرويج، يوم السبت، بينما سيواجه فريق هوكي الميدان النسائي نظيره الولايات المتحدة.