هولندا تدرس إلغاء التسلل بسبب العنف في مباريات الهواة

تدرس كرة القدم الهولندية إلغاء تطبيق قاعدة التسلل في مسابقات الهواة بهدف تقليل العدد المتزايد من المباريات التي تتوقف بسبب التصرفات العدائية إزاء القرارات المثيرة للجدل.

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم، إن إلغاء التسلل في مسابقات المستويات الأدنى في اللعبة، حيث لا يوجد حكام مساعدون تابعون للاتحاد وإنما يتم رفع الرايات في المباريات من جانب أعضاء في الأندية، قد يؤدي إلى نهاية التهديدات والعنف المتزايد في كرة القدم للهواة في البلاد.

وقال يان ديرك فان دير زي، مدير الاتحاد، إنه كان يجب على الاتحاد القيام بشيء حيال مشكلة الصراع على قرارات التحكيم في ظل تزايد عدد مباريات الهواة التي تتوقف بسبب الفوضى.

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وفي الموسم الماضي، توقفت 1864مباراة بسبب أحداث عنف، وهو ما يشكل زيادة 11 بالمئة مقارنة بالموسم السابق.

وقال فان دير زي، في مؤتمر صحفي: "صحيح أن هذا رقم صغير نسبيا مقارنة بما يقرب من 780 ألف مباراة تقام سنويا، لكننا لن نستخف به.

"لدينا مشكلة، ونريد القضاء عليها، ولا أستبعد أن نتوقف يوما ما عن استخدام الحكام المساعدين".