19 أغسطس 2024، 3:30 ص

19 أغسطس 2024، 3:30 ص

19 أغسطس 2024، 3:30 ص

19 أغسطس 2024، 3:30 ص

يخوض أتلتيكو مدريد مواجهة مرتقبة مساء اليوم الاثنين أمام مضيفه فياريال في ختام منافسات الجولة الأولى للدوري الإسباني.

ويستضيف ليستر سيتي العائد للدوري الإنجليزي منافسه توتنهام في الجولة الأولى من عمر البريميرليغ.

ويخوض يوفنتوس اختبارًا قويًا أمام ضيفه كومو في ختام الجولة الأولى للدوري الإيطالي.

ويلعب آينتراخت فرانكفورت ضد آينتراخت براونشفايغ في كأس ألمانيا كما يلتقي فولفسبورغ ضد توس كوبلنز.

ويلعب الكويت ضد الفحيحيل في الجولة الثانية من عمر الدوري الكويتي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

ليستر سيتي وتوتنهام – 10:00 مساءً – Bein sports 1.

الدوري الإسباني:

فياريال وأتلتيكو مدريد – 10:30 مساءً – Bein sports 1.

الدوري الإيطالي:

يوفنتوس وكومو – 9:45 مساءً – أبوظبي بريميوم 1 وSsc

الدوري الكويتي:

الفحيحيل والكويت – 8:20 مساءً – منصة شاشا