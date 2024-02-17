رد فعل حزين من كلوب بعد إصابة غوتا (صورة)

وخرج غوتا في الدقيقة 43 محمولًا على نقالة، بعدما لم يتمكن من الخروج على قدمه بسبب قوة الإصابة، والتقطت الكاميرات الناقلة للمباراة كلوب وهو يضع يديه على رأسه؛ بسبب توالي الإصابات بين صفوف لاعبيه.

وفي المقابل عاد محمد صلاح للملاعب مجددًا، بعد غياب لأكثر من شهر، منذ إصابته يوم 18 يناير الماضي ضد غانا، في العضلة الخلفية.

ولم يستطع محمد صلاح إكمال مشواره مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، وعاد لتلقي العلاج في صفوف ناديه الإنجليزي، ودخل لأول مرة أرضية الملعب اليوم، بدخوله بديلًا لغوتا في الدقيقة 44.