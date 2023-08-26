الأهلي السعودي يعلن تعاقده رسميا مع غابرييل فيغا
قادما من سيلتا فيغو
أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الإسباني غابرييل فيغا قادما من سيلتا فيغو.
وقال النادي الأهلي في فيديو لتقديم اللاعب، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت: "جوهرة إسبانيا سيقف يردد النشيد".
يذكر أن فيغا، البالغ من العمر 21 عاما، تدرج في صفوف سيلتا فيغو قبل أن يصل للفريق الأول في 2022، حيث لعب له 54 مباراة سجل فيها 11 هدفًا وصنع 4.
ويرتبط فيغا بعقد مع سيلتا فيغو حتى 2026، لكنه سيغادر للأهلي السعودي قبل 3 سنوات من نهاية العقد.
وتقدر القيمة السوقية لفيغا بـ30 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".
وحتى الآن تعاقد الأهلي مع ميريح ديميرال وفرانك كيسيه وروجير إيبانيز دا سيلفا وآلان سانت ماكسيمين ورياض محرز وروبرتو فيرمينو.
وحقق الأهلي الفوز على الحزم والخليج والأخدود في أول ثلاث جولات في الدوري السعودي.