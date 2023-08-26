الأهلي السعودي يعلن تعاقده رسميا مع غابرييل فيغا

يذكر أن فيغا، البالغ من العمر 21 عاما، تدرج في صفوف سيلتا فيغو قبل أن يصل للفريق الأول في 2022، حيث لعب له 54 مباراة سجل فيها 11 هدفًا وصنع 4.

ويرتبط فيغا بعقد مع سيلتا فيغو حتى 2026، لكنه سيغادر للأهلي السعودي قبل 3 سنوات من نهاية العقد.

وتقدر القيمة السوقية لفيغا بـ30 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".