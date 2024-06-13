تشنجات وصداع.. أزمة كبيرة في منتخب فرنسا قبل انطلاق "يورو 2024"
نشبت أزمة كبيرة في صفوف منتخب فرنسا قبل أيام من انطلاق مشوار الديوك ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).
ويخوض منتخب فرنسا، وصيف النسخة الأخيرة لبطولة كأس العالم 2022، منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة بجانب النمسا وبولندا وهولندا.
ويلعب المنتخب الفرنسي مباراته الأولى ضد النمسا، يوم الاثنين المقبل، في مدينة دوسلدورف بألمانيا.
وكشفت شبكة (RMC SPORT) الفرنسية عن شعور بعض لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي ببعض أعراض البرد منذ الوصول إلى ألمانيا، أمس الأربعاء، استعدادًا للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأوروبية.
وأكدت الشبكة الفرنسية أن بعض اللاعبين استيقظوا وهم يشعرون بأعراض نزلة برد، كما إن هناك بعضًا آخر من اللاعبين اشتكوا من تشنجات أو صداع.
وأشارت إلى أنه لا توجد معلومات واضحة حول الحالة الصحية للاعبي المنتخب الفرنسي أو انتشار عدوى فيروسية بين اللاعبين.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الفرنسي تدريباته ،اليوم الخميس، أمام 4 آلاف مشجع وسيتحدث الثنائي عثمان ديمبيلي وفيرلاند ميندي لوسائل الإعلام.