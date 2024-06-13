تشنجات وصداع.. أزمة كبيرة في منتخب فرنسا قبل انطلاق "يورو 2024"

وكشفت شبكة (RMC SPORT) الفرنسية عن شعور بعض لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي ببعض أعراض البرد منذ الوصول إلى ألمانيا، أمس الأربعاء، استعدادًا للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأوروبية.

وأكدت الشبكة الفرنسية أن بعض اللاعبين استيقظوا وهم يشعرون بأعراض نزلة برد، كما إن هناك بعضًا آخر من اللاعبين اشتكوا من تشنجات أو صداع.