لماذا لم يشارك رونالدو في مباراة النصر ويوهان النمساوي؟

أُثيرت تساؤلات بشأن، استبعاد المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كريستيانو رونالدو، من قائمة المشاركين في المباراة الودية أمام نادي يوهان النمساوي، التي أُقيمت أمس السبت"، ضمن الاستعدادات للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وغاب رونالدو عن أولى مواجهات النصر في المعسكر النمساوي، والتي انتهت بفوز الفريق 2/5.

أخبار ذات علاقة رونالدو وخلفه 3 "وحوش".. خط هجوم ناري للنصر السعودي في الموسم الجديد

سبب استبعاد رونالدو من المباراة

رونالدو انضم مؤخرًا إلى معسكر النصر في النمسا، بعدما غاب عن بداية المرحلة التحضيرية.

وبعدما تأخر في الانضمام للتدريبات الجماعية مع الفريق قرر جيسيوس إراحته وعدم الدفع به أمام يوهان.

أخبار ذات علاقة رونالدو خسر الرهان.. نجم ليفربول يرحل رسميا

في سياق متصل، كشفت تقارير عن احتمالية مشاركة الأسطورة البرتغالية في المباراة الودية الثانية للنصر ضد تولوز الفرنسي، المقرر إقامتها ضمن المعسكر النمساوي.

أخبار ذات علاقة رونالدو تدخل.. كم سيدفع النصر السعودي لحسم صفقة جواو فيليكس؟

ومن المتوقع أن يعود رونالدو إلى التشكيل الأساسي للفريق بقيادة جيسوس، عندما يواجه النصر نظيره تولوز يوم الأربعاء المقبل.