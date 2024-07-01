تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي المصري مع كولر
كشفت تقارير إعلامية عن أبرز كواليس لجنة التخطيط بالأهلي المصري، الذي عقد مساء الأحد، مع مارسيل كولر، مدرب الفريق.
وعقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف عدة اجتماعات، بحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة.
وبدأت اجتماعات اللجنة بجلسة مطولة مع إدارة الكشافين، لاستعراض التجهيزات التي تمت على مدار المرحلة الماضية، تحديدا بعض اللاعبين الأجانب المرشحين الذين سيكونون في المتناول.
وعقب هذه الجلسة عقدت اللجنة اجتماعا آخر مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بحضور خالد بيبو، مدير الكرة.
واستمعت اللجنة لرؤية كولر واحتياجاته الفنية المطلوبة، وكذلك بقية الأمور التي تساعد الفريق.
وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، في تصريحات تلفزيونية: "تم مناقشة المعارين والراحلين وأزمة محمود عبد المنعم (كهربا)، ومشاركة بعض اللاعبين في الأولمبياد، ومن ضمن ما قاله كولر إنه لن يبدأ الموسم المقبل دون أن يكون هناك بديل للتونسي علي معلول المصاب، لذا فطلبه القوي بالتعاقد مع ظهير أيسر، ويحيى عطية الله، الظهير الأيسر الذي يلعب بالدوري الروسي، اقترب من الانضمام للفريق الأحمر، وأيضا بات أليو ديانج، أقرب الراحلين عن الفريق لنادي الخلود السعودي".
وأضاف: "كولر طلب أيضا مدافعين، وعلى مستوى المهاجمين فأعد قائمة مرتبة من 4 مهاجمين".
فيما كشفت قناة "النهار" المصرية بدورها عن تفاصيل أخرى بالاجتماع، موضحة: "كولر وافق أخيرا على ضم يوسف أيمن، مدافع الدحيل القطري، كما تم الاتفاق على ضم جناح وصانع ألعاب بجودة كبيرة جدا، ومعظم من طلبهم هم لاعبون أفارقة يلعبون داخل القارة، وعدد آخر من بعض الأفارقة المحترفين بالدوريات الأوروبية".
وأضاف التقرير: "تم ترشيح لاعبين أيضا من الدوري المصري، أبرزهم عمر الساعي، لاعب وسط الإسماعيلي، وطبقا للأرقام فالإدارة تراه لاعبا جيدا، وعبد الرحمن البانوبي، لاعب نادي زد، الذي يقدم مستويات جيدة".
ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره طلائع الجيش، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة جمعها من 20 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن، فيما يأتي فريق طلائع الجيش في المركز الـ11 بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة جمعها من 26 مباراة خاضها بالمسابقة.