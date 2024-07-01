تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي المصري مع كولر

كشفت تقارير إعلامية عن أبرز كواليس لجنة التخطيط بالأهلي المصري، الذي عقد مساء الأحد، مع مارسيل كولر، مدرب الفريق.

وعقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف عدة اجتماعات، بحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

وبدأت اجتماعات اللجنة بجلسة مطولة مع إدارة الكشافين، لاستعراض التجهيزات التي تمت على مدار المرحلة الماضية، تحديدا بعض اللاعبين الأجانب المرشحين الذين سيكونون في المتناول.

وعقب هذه الجلسة عقدت اللجنة اجتماعا آخر مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بحضور خالد بيبو، مدير الكرة.

واستمعت اللجنة لرؤية كولر واحتياجاته الفنية المطلوبة، وكذلك بقية الأمور التي تساعد الفريق.