الزمالك يحول تأخره إلى فوز أمام الإسماعيلي ويتقدم بترتيب الدوري المصري

تقدم نادي الزمالك في ترتيب الدوري المصري، بعد فوزه على ضيفه الإسماعيلي 2/1، اليوم الأحد، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن الجولة 30 من منافسات الدوري الممتاز.

وبعد شوط أول سلبي، وضع عبد الرحمن مجدي الإسماعيلي في المقدمة بالدقيقة 70 بعدما استغل خطأ نبيل عماد لاعب الزمالك الذي فشل في السيطرة على تمريرة زميله حمزة المثلوثي ليتقدم مجدي بالكرة، ويسدد بيسراه داخل شباك محمد صبحي حارس الزمالك.

وأدرك الزمالك التعادل بعدها بسبع دقائق عبر البديل السعيد من ركلة جزاء، وسجل هدف الفوز بالطريقة نفسها بعدها بخمس دقائق.

وحقق عبد الله السعيد رقمًا جديدًا بالدوري المصري، بعد انفراده بالمركز الثالث بقائمة هدافي ترتيب الدوري المصري على مر التاريخ برصيد 128 هدفًا.

ويتصدر حسن الشاذلي نجم الترسانة الأسبق ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري المصري، برصيد 176 هدفًا، يليه حسام حسن في المركز الثاني برصيد 168 هدفًا.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 41 نقطة في المركز السابع (دون خصم 3 نقاط على خلفية انسحابه من مواجهة الأهلي).

فيما ظل الإسماعيلي في المركز الرابع عشر بـ31 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: