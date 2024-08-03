خطفت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف الأضواء في مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس بعدما ضمنت أول ميدالية لبلادها في المنافسات الجارية.

وتأهلت إيمان خليف إلى نصف نهائي منافسات أقل من وزن 66 كغم لتضمن الحصول على ميدالية أولمبية للجزائر.

وتحدت البطلة العربية عاصفة الانتقادات في مشاركتها الحالية بأولمبياد باريس 2024 بداعي فشلها في تجاوز اختبارات الأهلية الجنسية من جانب الاتحاد الدولي للعبة خلال العام الماضي.

ومنحت اللجنة الأولمبية الدولية الملاكمة الجزائرية حق المشاركة في منافسات السيدات بأولمبياد باريس 2024، إلا أن إيمان خليف وجدت نفسها أمام انتقادات غير مسبوقة وحملات من التشكيك.

ووضعت إيمان خليف كل هذه الأمور خلف ظهرها لتنطلق بقوة في منافسات الأولمبياد، وتصل إلى نصف النهائي لتبدأ رحلة صناعة المجد.

وتسلط "إرم نيوز" الضوء في التقرير التالي على مسيرة إيمان خليف:

لاعبة كرة قدم، وظهرت بقميص ريال مدريد

بدأت قصة إيمان خليف صاحبة الـ 25 عامًا مع الرياضة بممارستها كرة القدم في مسقط رأسها بقرية صغيرة بولاية تيارت الجزائرية.

ولكن إيمان خليف تركت حلم لعب كرة القدم بعد مضايقات من الصبية الذين كانت تلعب معهم في القرية، واتجهت للعبة الملاكمة للدفاع عن نفسها.

ولم تنس إيمان خليف حبها لكرة القدم، وظهرت من قبل بقميص نادي ريال مدريد الإسباني في أثناء خوضها التدريبات.

ونشأت إيمان خليف في أسرة متوسطة الحال حيث يعمل والدها في إصلاح المقتنيات المعدنية، كما أنها عملت معه لفترة، كما ساعدت والدتها في إنتاج بعض المأكولات لبيعها.

وتمسكت إيمان خليف بحلمها الرياضي بعدما أحبت الملاكمة وعمرها 16 عامًا، وواجهت صعوبات بالغة في التنقل يوميًا حوالي 10 كيلومترات لخوض تدريباتها.

تطور لافت

تطورت موهبة إيمان خليف سريعاً في الملاكمة، ووصلت للمشاركة في بطولة العالم للسيدات عام 2018 بعد تألقها في العديد من المنافسات المحلية.

واحتلت إيمان خليف المركز 17 بعد خروجها من الدور الأول، كما شاركت في أولمبياد طوكيو 2020، وودعت من ربع النهائي.

وخاضت الملاكمة الجزائرية منافسات بطولة العالم عام 2022، واحتلت الوصافة وتلقت وقتها تهنئة من جانب رياض محرز نجم منتخب الجزائر لكرة القدم نشرتها عبر حسابها بموقع إنستغرام.

ولكنها تلقت صدمة كبيرة باستبعادها من نزال الميدالية الذهبية ببطولة العالم خلال العام الماضي بداعي عدم استيفاء معايير الأهلية الجنسية، والتي تتضمن منع أي رياضية لديها كروموسومات (XY) الذكورية من المشاركة في منافسات السيدات.

جدل أولمبي

عاد الجدل في أولمبياد باريس بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية بمنح إيمان خليف أحقية المشاركة في المنافسات، ولكن الأمر واجه انتقادات كبيرة وصلت لدرجة هجوم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على القرار بجانب انسحاب مواطنتها أنجيلا كاريني بعد 46 ثانية من نزال ثمن النهائي.

وتلقت إيمان خليف دعمًا كبيرًا من اللجنة الأولمبية الجزائرية التي وصفت ما يحدث للاعبة بحملة "غير أخلاقية".

وواصلت البطلة الجزائرية حملتها بعبور المجرية لوكا هاموري في ربع النهائي والتأهل إلى نصف النهائي لتضمن ميدالية للجزائر والعرب في منافسات باريس 2024.