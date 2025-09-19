أول رد من الزمالك حول رحيل جون إدوارد

رد مصدر داخل نادي الزمالك على التكهنات حول رحيل المدير الرياضي جون إدوارد عن منصبه بسبب الأزمة المالية التي تعيشها القلعة البيضاء مؤخراً.

وتولّى جون إدوارد مهام منصب المدير الرياضي، في شهر يونيو الماضي، بصلاحيات واسعة لإعادة بناء الفريق الأول لكرة القدم بعد موسم باهت للقلعة البيضاء.

أخبار ذات علاقة رضا عبد العال يصدم مجلس إدارة الزمالك: ارحلوا أفضل (فيديو)

ونجح إدوارد في جلب عدة صفقات مميزة على رأسها الجناح البرازيلي خوان بيزيرا بجانب المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، كما تعاقد مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

ويعاني الزمالك أزمة مالية طاحن، مؤخراً، بسبب سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر ما أدى إلى تأخر صرف المستحقات المالية للاعبي الفريق الأول.

أخبار ذات علاقة نفس قصة الشعر.. صورة طريفة لنجم الزمالك ومشجعة تكتسح الإنترنت (شاهد)

وأكدت قناة "TEN" أن مصدر بنادي الزمالك أشار إلى عدم صحة أنباء رحيل جون إدوارد عن منصبه كما يتردد.

"كواليس تجديد عقد حسام عبد المجيد وهذه حقيقة رحيل جون إدارود بسبب المشاكل المالية في الفريق وإنفراجة في انضمام حامد... Posted by ‎برنامج البريمو‎ on Thursday, September 18, 2025

وأوضحت أن جون إدوارد مستمر بشكل طبيعي ولم يطلب الرحيل أو يلوح بذلك بل يخطط لبعض الأمور الإدارية الخاصة بالفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.

أخبار ذات علاقة رسالة للأهلي.. 4 مكاسب كبرى حققها الزمالك بالفوز على الإسماعيلي

وأشارت إلى أن إدوارد حصل على وعود بحل الأزمة المالية للفريق الأول خلال الأيام المقبلة.