أول رد من الزمالك حول رحيل جون إدوارد

رد مصدر داخل نادي الزمالك على التكهنات حول رحيل المدير الرياضي جون إدوارد عن منصبه بسبب الأزمة المالية التي تعيشها القلعة البيضاء مؤخراً.
وتولّى جون إدوارد مهام منصب المدير الرياضي، في شهر يونيو الماضي، بصلاحيات واسعة لإعادة بناء الفريق الأول لكرة القدم بعد موسم باهت للقلعة البيضاء.
ونجح إدوارد في جلب عدة صفقات مميزة على رأسها الجناح البرازيلي خوان بيزيرا بجانب المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، كما تعاقد مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.
ويعاني الزمالك أزمة مالية طاحن، مؤخراً، بسبب سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر ما أدى إلى تأخر صرف المستحقات المالية للاعبي الفريق الأول.
وأكدت قناة "TEN" أن مصدر بنادي الزمالك أشار إلى عدم صحة أنباء رحيل جون إدوارد عن منصبه كما يتردد.
وأوضحت أن جون إدوارد مستمر بشكل طبيعي ولم يطلب الرحيل أو يلوح بذلك بل يخطط لبعض الأمور الإدارية الخاصة بالفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأشارت إلى أن إدوارد حصل على وعود بحل الأزمة المالية للفريق الأول خلال الأيام المقبلة.