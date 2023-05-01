من هي لمياء بن بهيان نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم؟

كما شاركت في الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي أقيمت في البحرين فبراير الماضي رفقة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

كانت لمياء بن بهيان قد تم تعيينها عضوا باتحاد الكرة السعودي ومشرفا على الكرة النسائية في أغسطس 2021.

وغردت بن بهيان بعد فوزها بجائزة المرأة من قبل اللجنة الأولمبية السعودية: " كل الشكر والتقدير لسمو وزير الرياضة على دعمه الدائم للرياضة والرياضيين، تكريم أعتز وأفتخر به".

وأتمت: "الزملاء في الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجهزة إدارية وفنية ولاعبات، هذه الجائزة لنا جميعا، شكرًا لكم على جهودكم الرائعة وبإذن الله نحقق المزيد من الإنجازات في الفترة القادمة.