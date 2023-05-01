من هي لمياء بن بهيان نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم؟
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين لمياء بن بهيان نائبا لرئيس الاتحاد بعد إعلان تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
وعقدت جمعية عمومية غير عادية للاتحاد السعودي لكرة القدم، أسفرت عن تزكية ياسر المسحل رئيسا للاتحاد حتى 2027 وإعلان مجلس الإدارة الجديد الذي شهد تعيين لمياء بن بهيان نائبا لرئيسه.
وحضر الجمعية العمومية التي عقدت في الرياض 44 ناديا.
من هي لمياء بن بهيان؟
عينت لمياء بن إبراهيم مشرفا على كرة القدم النسائية السعودية خلال الفترة الماضية التي كانت فيها أيضا عضوا بمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وشهدت الكرة النسائية خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا بعد تدشين أول دوري احترافي، ومشاركة الأندية السعودية الكبيرة كالنصر والهلال والاتحاد والأهلي بأندية نسائية، كما دخل المنتخب السعودي للسيدات تصنيف الفيفا ليصبح مؤهلا للمشاركة في البطولات الرسمية.
وفازت بن بهيان بجائزة رياضة المرأة 2022 وذلك لتفعيل البطولات النسائية بشكل مميّز وإطلاق الدوري النسائي السعودي بشكل رسمي ودخول المنتخب السعودي للتصنيف الدولي.
كما شاركت في الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي أقيمت في البحرين فبراير الماضي رفقة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
كانت لمياء بن بهيان قد تم تعيينها عضوا باتحاد الكرة السعودي ومشرفا على الكرة النسائية في أغسطس 2021.
وغردت بن بهيان بعد فوزها بجائزة المرأة من قبل اللجنة الأولمبية السعودية: " كل الشكر والتقدير لسمو وزير الرياضة على دعمه الدائم للرياضة والرياضيين، تكريم أعتز وأفتخر به".
وأتمت: "الزملاء في الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجهزة إدارية وفنية ولاعبات، هذه الجائزة لنا جميعا، شكرًا لكم على جهودكم الرائعة وبإذن الله نحقق المزيد من الإنجازات في الفترة القادمة.