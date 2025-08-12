"ثمانية" تعلن انضمام أحمد عفيفي

أعلنت شركة "ثمانية" التعاقد مع المحلل المصري أحمد عفيفي، قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد في المملكة العربية السعودية.

وحصلت شركة "ثمانية" على حقوق بث منافسات البطولات السعودية المحلية في الموسم الجديد، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لشركة ثمانية عبر منصة إكس إعلاناً بانضمام أحمد عفيفي ضمن فريق "بودكاست مرتدة".

وقالت تغريدة لحساب ثمانية عبر منصة إكس:" تحليل لا يكتفي بالسطح، وطرح لا يشبه أحداً.. مرحباً بأحمد عفيفي ضمن فريق بودكاست مرتدة في ثمانية".

وكان المحلل أحمد عفيفي قد عمل في تحليل الدوري السعودي خلال الموسم الماضي عبر قناة SSC.

وبدأ عفيفي عمله في تحليل المباريات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشجعًا لنادي الزمالك المصري، قبل الاتجاه للعمل الإعلامي وتقديم البرامج عبر قناة الزمالك وقناة دي إم سي في مصر، قبل رحيله للمملكة العربية السعودية.

وكانت شركة ثمانية قد أعلنت بث مباريات الموسم الجديد عبر تردد قنوات ثمانية مجاناً أمام الجماهير عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، كما سيتم تخصيص مسار آخر للمشاهدة عبر المنصة باشتراك شهري بمزايا إضافية تتعلق بمتابعة الاستوديو التحليلي وردود الفعل بعد المباريات وبعض الجوانب التفاعلية.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد في السعودية يوم 19 أغسطس الجاري بلقاء النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، الذي يقام في هونغ كونغ، ثم يلعب في اليوم التالي الأهلي ضد القادسية.