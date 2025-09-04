رسمياً.. الأهلي السعودي يجدد عقد ماتياس يايسله

أعلن النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس، تجديد عقد المدرب الألماني ماتياس يايسله رسمياً.

ووقع يايسله عقداً مع الأهلي حتى صيف 2027 بعد أن كان عقده السابق ينتهي في شهر يونيو المقبل.

وقاد يايسله فريق الأهلي السعودي منذ صيف 2023، ونجح في تحقيق نجاحات لافتة مع الفريق الأهلاوي على رأسها الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخ النادي.

وقاد المدرب الألماني فريق الأهلي نحو تحقيق لقب كأس السوبر السعودي بعد التغلب على النصر في النهائي بركلات الترجيح.

وافتتح الأهلي مشواره بالدوري السعودي بفوز صعب على حساب نادي نيوم الصاعد حديثاً بنتيجة 1-0 كما فاز على حساب العربي في كأس خادم الحرمين الشريفين بخمسة أهداف دون رد.

وقررت إدارة الأهلي بحسب تقارير صحفية رفع قيمة الراتب السنوي للمدرب الألماني وزيادة المكافآت المنصوصة في عقده إلى 3 ملايين يورو سنوياً.

وكان اسم ماتياس يايسله مطروحاً على طاولة نادي باير ليفركوزن الألماني لخلافة الهولندي إريك تين هاغ الذي أقيل عن منصبه.