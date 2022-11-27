سانتوس مدرب البرتغال: رونالدو يتفهم الضغط الواقع عليه

كشف فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي أن كريستيانو رونالدو قائد الفريق لديه الشخصية والإمكانيات اللازمة للتعامل مع أي ضغط يتعرض له.

وكان رونالدو، أكثر لاعب سجل أهدافا دولية في العالم، قد دخل كأس العالم مع مستقبل مجهول، بعد لقاء ناري مع الإعلامي بيرس مورغان.

ومنذ ذلك الحين غادر رونالدو، 37 عاما، فريقه مانشستر يونايتد وهو الآن بدون ناد للمرة الأولى في مسيرته.

وسجل رونالدو هدف التقدم للبرتغال في شباك غانا في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3 - 2 يوم الخميس الماضي، ليصبح أول لاعب يسجل في خمس نسخ متتالية بكأس العالم.

من جانبه، تجاهل سانتوس ما يثار عن أن المنتخب البرتغالي يضع ضغوطا كثيرة على كاهل قائده.

وأوضح سانتوس في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوروغواي يوم الإثنين: "لدينا لاعبون يمكنهم التعامل مع كافة المواقف، وعليهم كذلك التعامل مع كل ما يتعرضون له من ضغوطات".

وأضاف: "إنهم يعبرون عن أنفسهم بطرق محددة، هناك لاعبون أكثر انفتاحا وهناك آخرون انطوائيون، الشيء الأهم أنهم يلعبون معا كمجموعة ويلعبون معا كفريق".

وزاد: "بالنسبة لكريستيانو، أنا أعرفه منذ أن كان عمره 19 عاما، لدينا لاعبون آخرون يتشاركون نفس الشخصية".

وتابع سانتوس: "لقد اكتسب خبرة كبيرة شيئا فشيئا، وهو يتفهم هذا الضغط، لكننا نضع في الاعتبار لاعبين آخرين، ليس فقط كريستيانو رونالدو".