تطورات الحالة الصحية ليوسف السالم
تعرض يوسف السالم مهاجم الهلال والاتفاق السابق والجبيل الحالي لوعكة صحية حرجة نقل على إثرها إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى الجبيل العام يوم الأربعاء.
وقال الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" على فضائية MBC إن السالم البالغ عمره 37 عاما تعرض إلى وعكة صحية مما استدعى نقله للعناية المركزة بمستشفى الجبيل العام.
وأضاف الفراج أن عائلة قائد الجبيل الحالي مهاجم الهلال والشباب والقادسية والاتفاق السابق وزملاءه يناشدون الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بالتدخل لنقله إلى مستشفى متخصص نظرا لحالته الحرجة.
وأوضح الفراج أن وزير الرياضة له مواقف بيضاء سابقة سرا وعلانية مع عدد كبير من الرياضيين، ودعا إلى المساهمة في مساعدة السالم.
ويمر السالم بوعكة صحية داهمته منذ خمسة أيام قبل نقلة إلى العناية المركزة يوم الأربعاء.
وقد بدأ السالم مسيرته عام 2004 بصفوف فريق الشباب بنادي القادسية، قبل انتقاله لصفوف نادي الشباب في 2008 ومنه إلى الاتفاق في الموسم التالي.
وكانت الخطوة الأبرز في مسيرته الانتقال إلى الهلال والدفاع عن ألوان قميصه على مدار ثلاثة مواسم متتالية، قبل أن يعود للاتفاق ثم دافع على قميص فريق الثقبة والجبيل.
وخاض السالم 177 مباراة خلال رحلته مع الأندية السعودية سجل خلالها 58 هدفًا وصنع ثمانية اخرين.
وشارك في خمس مباريات مع المنتخب السعودي سجل خلالها ثلاثة أهداف وحصد ثلاثة ألقاب خلال رحلته مع الهلال هي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.