تطورات الحالة الصحية ليوسف السالم

ويمر السالم بوعكة صحية داهمته منذ خمسة أيام قبل نقلة إلى العناية المركزة يوم الأربعاء.

وقد بدأ السالم مسيرته عام 2004 بصفوف فريق الشباب بنادي القادسية، قبل انتقاله لصفوف نادي الشباب في 2008 ومنه إلى الاتفاق في الموسم التالي.

وكانت الخطوة الأبرز في مسيرته الانتقال إلى الهلال والدفاع عن ألوان قميصه على مدار ثلاثة مواسم متتالية، قبل أن يعود للاتفاق ثم دافع على قميص فريق الثقبة والجبيل.

وخاض السالم 177 مباراة خلال رحلته مع الأندية السعودية سجل خلالها 58 هدفًا وصنع ثمانية اخرين.

وشارك في خمس مباريات مع المنتخب السعودي سجل خلالها ثلاثة أهداف وحصد ثلاثة ألقاب خلال رحلته مع الهلال هي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.