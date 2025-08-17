تلفزيون النهار: زلزال قوته 5.8 درجة يهز ولاية تبسة بالجزائر
باريس سان جيرمان يعبر عقبة نانت بفوز صعب (فيديو)

مباراة نانت وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 8:41 م

افتتح باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز صعب خارج الديار على حساب مضيفه نانت مساء الأحد.

سجل هدف المباراة اللاعب البرتغالي فيتينيا في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، فيما سجل غونزالو راموس هدفاً لمصلحة باريس في الدقيقة 78 ولكن الحكم ألغاه بسبب تقنية الفيديو.

وحصد باريس بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي أول 3 نقاط في مستهل مشوار الدوري الفرنسي.

وشهدت منافسات الدوري الفرنسي، اليوم الأحد، تعادلًا مثيرًا بين بريست وضيفه ليل بنتيجة 3-3.

 وأحرز أوليفييه جيرو هدف التقدم لمصلحة ليل في الدقيقة 11، ثم سجل أرنار هارالدسون الهدف الثاني في الدقيقة 26 قبل أن يسجل كاموري دومبيا ثنائية لمصلحة بريست في الدقيقين 34 و51.

وسجل نغالابيل موكوا هدفاً لمصلحة ليل في الدقيقة 66، وتعادل بريست عن طريق لاعبه جوليان لو كاردينال في الدقيقة 75.

 وفاز أنغيرز على حساب باريس إف سي بنتيجة 1-0، كما تغلب فريق أوكسير على لوريان بالنتيجة نفسها.

 وحصد ستراسبورغ فوزاً مثيراً بنتيجة 1-0 أيضاً على حساب ميتز في الجولة ذاتها.

