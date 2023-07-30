تقرير: باريس سان جيرمان سيحصل على 100 مليون يورو فقط من بيع مبابي لريال مدريد

كما قال مبابي إنه يريد البقاء مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل، وهو الأمر الذي أغضب باريس سان جيرمان لأن هذا يعني رحيل اللاعب مجانًا بعد عام واحد من الآن.

ولذلك قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان إنه "من المستحيل السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانًا".

وبالتالي بات مبابي أمام خيارين، البيع هذا الصيف، أو التجديد مع باريس سان جيرمان، ويبدو أن الخيار الأول هو القرب للتحقق.

ويريد "مبابي" تحقيق حلم اللعب لريال مدريد وكان قريبًا من الانضمام للملكي، في 2022، في صفقة انتقال حر قبل أن ينجح باريس سان جيرمان في إقناعه بالتجديد.

وانتقل مبابي من موناكو لباريس سان جيرمان بنظام الإعارة، في 2017، قبل أن ينتقل بنظام دائم في 2018 مقابل 180 مليون يورو.

وسجل مبابي 212 هدفًا في 260 مباراة مع باريس سان جيرمان، وهو الهداف التاريخي للنادي متجاوزًا إدينسون كافاني، وزلاتان إبراهيموفيتش، كما صنع مبابي 98 هدفًا.

وحصل مبابي على جائزة هداف الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الأخيرة.