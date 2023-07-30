تقرير: باريس سان جيرمان سيحصل على 100 مليون يورو فقط من بيع مبابي لريال مدريد
قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن باريس سان جيرمان سيحصل فقط على 100 مليون يورو من بيع نجمه كيليان مبابي لريال مدريد هذا الصيف.
ووفقًا للصحيفة، فإن الصفقة ستكلف ريال مدريد 220 مليون يورو، سيذهب منها 100 مليون يورو لباريس سان جيرمان.
وسيذهب جزء من الأموال لمبابي كمكافأة للتوقيع مع ريال مدريد، وشرط الولاء الذي يجب أن يدفعه باريس سان جيرمان للاعب.
وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن باريس سان جيرمان كان يتوقع أن يحصل على 150مليون يورو من بيع مبابي، لكنه سيحصل على 100 مليون يورو فقط.
وأكدت الصحيفة أن محامي الأطراف الثلاثة يعمل بالفعل على تحقيق أفضل توزيع مالي للأندية ومبابي.
وجدد مبابي البالغ من العمر 24 عامًا عقده مع باريس سان جيرمان، في مايو 2022 حتى يونيو 2024، مع بند يتيح للاعب التمديد لموسم ثالث.
لكن "مبابي" أبلغ باريس سان جيرمان أنه لا ينوي تفعيل بند التمديد حتى 2025، ما يعني نهاية العقد بين الطرفين في يونيو 2024.
كما قال مبابي إنه يريد البقاء مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل، وهو الأمر الذي أغضب باريس سان جيرمان لأن هذا يعني رحيل اللاعب مجانًا بعد عام واحد من الآن.
ولذلك قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان إنه "من المستحيل السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانًا".
وبالتالي بات مبابي أمام خيارين، البيع هذا الصيف، أو التجديد مع باريس سان جيرمان، ويبدو أن الخيار الأول هو القرب للتحقق.
ويريد "مبابي" تحقيق حلم اللعب لريال مدريد وكان قريبًا من الانضمام للملكي، في 2022، في صفقة انتقال حر قبل أن ينجح باريس سان جيرمان في إقناعه بالتجديد.
وانتقل مبابي من موناكو لباريس سان جيرمان بنظام الإعارة، في 2017، قبل أن ينتقل بنظام دائم في 2018 مقابل 180 مليون يورو.
وسجل مبابي 212 هدفًا في 260 مباراة مع باريس سان جيرمان، وهو الهداف التاريخي للنادي متجاوزًا إدينسون كافاني، وزلاتان إبراهيموفيتش، كما صنع مبابي 98 هدفًا.
وحصل مبابي على جائزة هداف الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الأخيرة.