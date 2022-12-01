المغرب أول منتخب أفريقي يتصدر مجموعته في كأس العالم منذ مونديال 1998

تأهل منتخب المغرب، رسميا، اليوم الخميس، إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر، بعد الفوز 2/1 على كندا في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة.

وجاء تأهل منتخب المغرب بعد فوزه المثير بنتيجة 2/1 على كندا، رغم أن أسود الأطلس كانوا بحاجة إلى التعادل أو الفوز لضمان التأهل للدور الثاني من البطولة التي تقام في قطر.