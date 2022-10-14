مانشستر سيتي يمدد عقد فيل فودن حتى 2027

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، توقيع لاعب الوسط فيل فودن على عقد جديد يبقيه في صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى 2027.

وأصبح فودن (22 عامًا)، الذي كان عقده السابق يمتد حتى 2024، ركيزة مهمة بتشكيلة المدرب بيب جوارديولا في المواسم الأخيرة وفاز بلقب الدوري 4 مرات بجانب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة بعد صعوده من أكاديمية سيتي.

وقال فودن لموقع النادي على الإنترنت، اليوم الجمعة: "من الصعب العثور على كلمات تعبر عن سعادتي، كنت مشجعًا لسيتي طيلة حياتي، وتدربت هنا لسنوات عديدة، وكنت صبيًا يحمل الكرات".

وأضاف: "تطورت كثيرًا، خلال السنوات الأخيرة، ويرجع الفضل الكبير في ذلك إلى بيب وأفراد طاقمه الذين أرشدوني يوميًا بملعب التدريبات".