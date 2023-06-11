بعد إنقاذ مرمى "السيتي".. لوكاكو يتعرض لإهانات عنصرية

وشارك لوكاكو (30 عاما) المعار من صفوف تشيلسي، في الدقيقة 57 كبديل، ومنع فريقه من إحراز هدف التعادل في شباك السيتي.

وكاد إنتر ميلان أن يعادل النتيجة بعدما لعب دي ماركو كرة برأسية تجاه المرمى بعد ارتدادها من العارضة، لكنها ارتطمت بأقدام لوكاكو ليمنع فريقه من تسجيل هدف أحقق بطريقة غريبة للغاية.

كما لاحت له فرصة خطيرة لإدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، لكن البرازيلي إيديرسون حارس سيتي أنقذ الموقف ببراعة.