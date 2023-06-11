بعد إنقاذ مرمى "السيتي".. لوكاكو يتعرض لإهانات عنصرية
تعرض البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لموجة من الإساءات العنصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد، مساء السبت، في إسطنبول، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وشارك لوكاكو (30 عاما) المعار من صفوف تشيلسي، في الدقيقة 57 كبديل، ومنع فريقه من إحراز هدف التعادل في شباك السيتي.
وكاد إنتر ميلان أن يعادل النتيجة بعدما لعب دي ماركو كرة برأسية تجاه المرمى بعد ارتدادها من العارضة، لكنها ارتطمت بأقدام لوكاكو ليمنع فريقه من تسجيل هدف أحقق بطريقة غريبة للغاية.
كما لاحت له فرصة خطيرة لإدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، لكن البرازيلي إيديرسون حارس سيتي أنقذ الموقف ببراعة.
ويحظى لوكاكو بمتابعة تسعة ملايين شخص عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور، وقد تعرض لإساءات متعددة من خلاله لكن في المقابل أدان الكثير من المتابعين الأخرين هذه الأفعال.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لوكاكو لمثل هذه الإساءات، حيث تسببت الإهانات العنصرية للمهاجم البلجيكي في فضيحة بإيطاليا الموسم الماضي، خلال المواجهة أمام يوفنتوس في تورينو في المربع الذهبي لكأس إيطاليا، حيث تعرض لوكاكو لهجوم لفظي من قبل مشجعي الفريق الخصم داخل الملعب، قبل أن يتم إلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها بسبب طريقة احتفاله بالهدف الذي سجله.
وتوج فريق مانشستر سيتي بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على إنتر ميلان، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول.
وسيطر التعادل السلبي على المباراة حتى جاءت الدقيقة 68، والتي شهدت الهدف الأول عن طريق رودريغو بعد تسديدة صاروخية، ليتقدم مانشستر سيتي بنتيجة 1-0.