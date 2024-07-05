ملخص وأهداف ورجل مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي كأس أوروبا

سجل ميكل ميرينو هدفا في الوقت الإضافي ليمنح إسبانيا فوزا مثيرا 2-1 على ألمانيا في دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الجمعة.

وبدا أن المباراة في طريقها لركلات ترجيح بعدما ساد التعادل 1-1 حتى الدقيقة 119، قبل أن يرتقي ميرينو عاليا ليلعب ضربة رأس إلى داخل المرمى مستغلا عرضية داني أولمو.

وبعد شوط أول دون أهداف رغم الكثير من الفرص، سجل أولمو هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني، قبل أن يدرك فلوريان فيرتس التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

تشكيل الفريقين

إسبانيا: أوناي سيمون، داني كاربخال، روبن لي نورماند، إيمريك لابورت، مارك كوكوريلا، رودري، فابيان رويز، بيدري، الأمين جمال، نيكو وليامز، ألفارو موراتا (القائد).

ألمانيا: مانويل نوير، يوزوا كيميش، أنطونيو روديغر، يوناثان تاه، ديفيد راوم، توني كروس، إيمري كان، ليروي ساني، إيلكاي غندوغان (القائد)، جمال موسيالا، كاي هافرتس.

انطلاق صافرة بداية المباراة

الدقيقة 2: بيدري يسدد أول كرة لمنتخب إسبانيا.. ومانويل نوير في الانتظار.

الدقيقة 4: ركلة حرة لمنتخب إسبانيا بعد تدخل عنيف من توني كروس على بيدري.

الدقيقة 7: إصابة بيدري بعد تدخل كروس، وخروجه من الملعب.

الدقيقة 8: تبديل مبكر جدًا لمنتخب إسبانيا بخروج بيدري المصاب، ونزول أولمو.

الدقيقة 11: كرة عرضية من ديفيد راوم لاعب ألمانيا، وصلت سهلة لحارس إسبانيا أوناي سيمون.

الدقيقة 11: تسديدة من نيكو ويليامز لاعب إسبانيا مرت بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 14: بطاقة صفراء لمدافع ألمانيا أنطونيو روديغر، بعد إعاقته داني أولمو على حدود منطقة جزاء إسبانيا.

سيغيب روديغر عن مباراة الدور القادم في حالة صعود منتخب ألمانيا.

الدقيقة 15: تنفيذ ركلة الحرة من لامين يامال مرت بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة 17: تسديدة من فابيان رويز لاعب منتخب إسبانيا مرت أعلى العارضة.

الدقيقة 20: كرة عرضية من جوشوا كيميتش لاعب منتخب ألمانيا من جهة اليمين أبعدها دفاع إسبانيا.

الدقيقة 22: تسديدة قوية من لابورت.

الدقيقة 25: ركلة حرة لألمانيا بعد إعاقة من ألفارو موراتا لمحاولة مرور جوشوا كيميش.

الدقيقة 28: بطاقة صفراء من نصيب ديفيد راوم بعد تدخل قوي على كارفاخال.

الدقيقة 30: بطاقة صفراء للاعب إسبانيا روبين لو نورماند.

الدقيقة 35: تسديدة أرضية من كاي هافيرتز تصدى لها أوناي سيمون

الدقيقة 39: فاصل مهاري من موسيالا يجبر رودري على ارتكاب الخطأ

الدقيقة 41: خطأ لصالح داني أولمو بعد تدخل من توني كروس.

الدقيقة 45: تسديدة من لامين يامال وصلت سهلة في يد نوير.

نهاية صافرة الشوط الأول بالتعادل السلبي

انطلاق صافرة بداية الشوط الثاني

إسبانيا تبدأ الشوط الثاني بنزول ناتشو فيرنانديز، وخروج روبين لي نورماند.

أما ألمانيا، فأجرت تغييرين، الأول بنزول روبيرت أندريش، عوضا عن إيمري تشان، والثاني بنزول فلوريان فيرتز، وخروج لوروا ساني.

الدقيقة 47: تسديدة من ألفارو موراتا قوية مرت أعلى العارضة.

الدقيقة 48: تسديدة من روبيرت أندريش لاعب ألمانيا بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 52: الهدف الأول لمنتخب إسبانيا عن طريق داني أولمو.

أولمو تسلم بينية سحرية من لامين يامال، وسدد كرة خادعة في شباك مانويل نوير.

الدقيقة 57: تبديل ثالث في صفوف ألمانيا، بدخول نيكلاس فولكروغ، وخوج إلكاي غوندوغان، ثم تبديل رابع بدخزل ماكسيميليان ميتلشتيت، وخروج ديفيد راوم.

الدقيقة 60: تسديدة من فلوريان فيرتز لاعب ألمانيا من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع إسبانيا مارك كوكوريا ومرت للخارج.

الدقيقة 64: رأسية من نيكلاس فولكروغ بضربة رأسية مرت بجوار مرمى إسبانيا إلى خارج الملعب.

الدقيقة 67: إنذار توني كروس، بعد عرقلة داني أولمو

الدقيقة 70: تسديدة صاروخية من روبيرت أندريش لاعب ألمانيا من على حدود منطقة الجزاء أبعدها حارس إسبانيا أوناي سيمون بطريقة خيالية.

الدقيقة 71: كارفخال ينقذ هدفًا محققًا من كاي هافيرتز مهاجم ألمانيا، حيث سدد كرة قوية أنقذها كارفخال بجسمه.

الدقيقة 73: الحكم يشهر بطاقة صفراء لفيران تورييس لاعب إسبانيا

الدقيقة 74: الحكم يشهر بطاقة صفراء للاعب ألمانيا ماكسيميليان ميتلشتيت

الدقيقة 75: العارضة تتعاطف مع منتخب إسبانيا، وتحرم نيكلاس فولكروغ مهاجم ألمانيا من هدف رائع.

الدقيقة 83: كاي هافرتز يضيع أخطر فرصة لمنتخب ألمانيا، بعد استغلال خطأ مشترك بين دفاع وحارس إسبانيا، وينفرد ولكنه يطيح بالكرة فوق المرمى.

الدقيقة 86: رأسية جميلة من كاي هافرتز ينقذها الحارس الإسباني بمهارة.

الدقيقة 88: سيل من الهجمات الألمانية، مع استبسال دفاعي لمنتخب إسبانيا.

الدقيقة 89: ريمونتادا خيالية، ومنتخب ألمانيا يحرز هدف التعادل عن طريق البديل فيرتز.

وتلقى فيرتز كرة من زميله نيكلاس فولكورغ، ليسدد بقوة وترتطم بالعارضة، ويسجل هدف التعادل لألمانيا.

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 4 دقائق وقت عوضا عن الضائع.

الدقيقة 93: كرة عرضية من جهة اليمين قابلها مولر بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات مرت بجوار القائم الأيسر.

نهاية الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي 1/1 والانتقال إلى الأشواط الإضافية

انطلاق الشوط الإضافي الأول

الدقيقة 94: بطاقة صفرا تحصل عليها فلوريان فيرتز لاعب ألمانيا

الدقيقة 95: ركلة حرة لإسبانيا في منتصف الملعب بعد إعاقة من فلوريان فيرتز للاعب رودري.

الدقيقة 100: الحكم يشهر بطاقة صفراء لكارفخال لاعب إسبانيا.

سيغيب كارفخال عن نصف النهائي حال تأهل إسبانيا

الدقيقة 101: انطلاقة من موسيالا وعرضية تصدى لها أوناي سيمون، ثم انتهت بعد ذلك بتسديدة قوية من أندريش لاعب ألمانيا، وخرجت أعلى المرمى

الدقيقة 106: كاي هافرتز كاد أن يسجل الهدف الثاني لمنتخب ألمانيا بتسديدة أرضية، ولكن مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

نهاية الشوط الإضافي الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

الدقيقة 113: تسديدة من ميكيل أويارزابال لاعب إسبانيا من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 114 الحكم يشهر بطاقة صفراء للاعب ألمانيا دينيز أونديف الموجود على دكة البدلاء للاعتراض.

الدقيقة 114 الحكم يشهر بطاقة صفراء للاعب ألمانيا دينيز أونديف الموجود على دكة البدلاء للاعتراض.

الدقيقة 115: إصابة توني كروس.

الدقيقة 119: إثارة المباراة مستمرة، ميرينو يسجل هدف التأهل لمصلحة إسبانيا

الهدف جاء بعد كرة عرضية من جهة اليسار قابلها ميكيل ميرينو برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

نهاية المباراة بفوز منتخب إسبانيا وتأهله لتصف النهائي.

داني أولمو رجل مباراة إسبانيا وألمانيا