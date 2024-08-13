جماهير الهلال توجه طلبا حاسما لسعود عبد الحميد (فيديو)

حرصت جماهير نادي الهلال السعودي على توجيه طلب حاسم للاعب فريقها سعود عبد الحميد بضرورة تجديد تعاقده مع النادي في أسرع وقت.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال في صيف 2025، مما يعني إمكانية التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا الصيف القادم.

ورفض سعود عبد الحميد مؤخرا تحركات الهلال من أجل تمديد العقد، لأنه يدرس خوض تجربة الاحتراف.

وكانت عدة تقارير صحفية ربطت عبد الحميد مؤخرا بالانتقال لصفوف تولوز الفرنسي وأستون فيلا ووست هام الإنجليزيين وروما الإيطالي في الميركاتو الصيفي الجاري.

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وشارك صاحب الـ25 عامًا، مساء الثلاثاء، في تأهل فريقه، إلى نهائي كأس السوبر السعودي إثر الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، بنتيجة (4-1)، بعد نهاية مباراة قبل النهائي بالتعادل 1-1.

ودفع جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، باللاعب في الشوط الثاني، وقدم مستوى جيدا.

وعقب نهاية المباراة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لجماهير الهلال وهي تطالب اللاعب خلال خروجه من الاستاد بضرورة تجديد عقده وعدم الرحيل عن الفريق.

وينتظر الهلال، حامل لقب كأس السوبر، الفائز من مباراة قبل النهائي الثانية التي تجمع بين النصر والتعاون غدا الأربعاء.

وتقام المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي يوم السبت المقبل.