بعد وصفه بالـ"مُغتصب".. غرينود يفاجئ بيلينغهام

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن تطورات مفاجئة في ملف اتهام جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد بالإساءة إلى ميسون غرينود لاعب خيتافي.

وخلال مباراة الفريقين في الدوري الإسباني وجَّه بيلينغهام بعض الكلمات إلى غرينود.

واتهم نادي خيتافي بيلينغهام بالإساءة إلى غرينود بكلمة "المغتصب".

كانت تقارير أشارت إلى أن الاتحاد الإسباني سوف يناقش توقيع عقوبات على لاعب ريال مدريد حيث تم التعاقد مع قارئ شفاه لمعرفة ما نطق به بيلينغهام تحديدًا.

وحسب ذا صن "يريد غرينوود إسقاط التحقيق".

وحسب مصادر الصحيفة: "غرينود أبلغ ناديه أنه لا يريد معاقبة بيلينغهام وطلب منهم إسقاط التحقيق".

ولا يريد غرينود دعاية سيئة حيث يفضل الاستمرار في لعب كرة القدم.

وحسب ذا صن كان لاعب خيتافي مستاءً للغاية في ذلك الوقت لأنه لم يتوقع ذلك من شخص مثل جود، لكنه يعلم أنه من المحتمل دائمًا أن يكون هدفًا لهذا النوع من الأشياء، لذا فهو متقبل أنه سيحتاج إلى "جلد سميك."

وتمت إعارة غرينود صاحب الـ 22 عامًا من مانشستر يونايتد في سبتمبر الماضي بعد أن قرر النادي أنه بحاجة إلى إعادة بناء مسيرته بعيدًا عن أولد ترافورد – رغم إسقاط تهم محاولة الاغتصاب والاعتداء التي وجهته له من جانب صديقته قبل عام ونصف تقريبا.

وسجل غرينود سبعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة في 25 مباراة بالدوري الإسباني.

وبدا أن السير جيم راتكليف، مساهم الأقلية في يونايتد، الأسبوع الماضي يفتح الباب أمام عودة اللاعب، قائلاً: "المهم هو فهم الحقائق، وليس الضجيج ثم التوصل إلى قرار عادل على أساس القيم وفي الأساس،" أهو رجل جيد أم لا؟".