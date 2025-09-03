كريستيانو رونالدو يحيي ذكرى جوتا على إنستغرام (صور)

حرص الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على إحياء ذكرى مواطنه وزميله الراحل ديوغو جوتا، بعد حضوره حفل التأبين الذي أقامه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم مساء الثلاثاء، والذي شهد لحظات عاطفية مؤثرة لجميع لاعبي المنتخب البرتغالي.

وكان الدولي البرتغالي توفي مطلع يوليو الماضي في حادث سير مأساوي بمقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا، حيث فقد حياته مع شقيقه أندريه.

وحضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ورئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، ورئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو بروينسا، إضافة إلى عائلة جوتا.

وخلال الحفل، بدا رونالدو متأثرًا بشدة، وكأنه يُغالب دموعه، بينما كشف لاعب الهلال روبن نيفيز، صديق اللاعب الراحل، عن وشم على ساقه يظهره وهو يعانق جوتا، في تكريم مؤثر لذكراه.

وعقب الحفل، نشر رونالدو عبر حسابه على منصة "إنستغرام" صورة لغرفة ملابس المنتخب البرتغالي، تُظهر خزانة ديوغو جوتا، ومعلقًا عليها قميصه رقم "21"، الذي تقرر أن يرتديه روبن نيفيز مع المنتخب الوطني تكريمًا لذكراه.

كما عرض الاتحاد البرتغالي لكرة القدم خلال الحفل فيديو يتضمن لقطات من تدريبات جوتا، وأهدافه مع منتخب بلاده، بينما سرد صديقه المقرب روبن نيفيز بعض الذكريات المؤثرة عنه.

وبجانب التكريم، تم الكشف عن تمثال برونزي يحمل قميص جوتا رقم 21، وُضع بجوار النصب التذكاري الذي أُقيم تكريمًا للراحل خورخي كوستا، قائد بورتو التاريخي، الذي توفي قبل أسابيع.