كم دفع النصر السعودي لشراء "الصخرة" دافيد هانكو؟

كشفت تقارير صحفية عن المبلغ المالي الذي دفعه نادي النصر السعودي من أجل إتمام صفقة المدافع السلوفاكي دافيد هانكو، لاعب فينورد الهولندي، في الميركاتو الصيفي الحالي، في صفقة تهدف لتعزيز الخط الخلفي للفريق استعدادا للموسم المقبل.

وسيمتد تعاقد هانكو البالغ من العمر 27 عاما مع نادي النصر لمدة 3 سنوات.

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وسيكون تعاقد هانكو مع "العالمي" هو الصفقة الثانية للفريق السعودي بعد نادر الشراري الذي انضم للفريق لمدة 3 مواسم قادما من الشباب.

ويأتي التعاقد مع هانكو البالغ من العمر 27 عاما في ظل رغبة النصر في تدعيم الدفاع، خصوصا مع احتمالية رحيل المدافع الإسباني إيميريك لابورت، حيث تخطط الإدارة لإيجاد شريك دفاعي قوي إلى جانب الفرنسي محمد سيماكان.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" في تقرير لها، فإن قيمة شراء عقد هانكو، تبلغ نحو 30 مليون يورو، بخلاف رواتب اللاعب، التي ستدفع على 3 دفعات.

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مسيرة هانكو الممتدة لأكثر من 9 سنوات، شهدت انتقاله بين عدة أندية ودوريات، حيث لعب في الدوري السلوفاكي وكذلك التشيكي والإيطالي ثم الهولندي، علمًا بأنه يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، إلى جانب إمكانية مشاركته كظهير أيسر.

ويمتلك اللاعب السلوفاكي، مسيرة دولية بدأت منذ أكتوبر 2018، لعب خلالها 52 مباراة، وسجل 6 أهداف.

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وخاض هانكو 140 مباراة بقميص فينورد منذ انضمامه للفريق في أغسطس 2022 قادما من سبارتا براغ التشيكي، وتمكن خلال تلك الفترة من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12 تمريرة حاسمة.