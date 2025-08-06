تحرّك مفاجئ للغاية.. الهلال يفاوض أليكسيس سانشيز

تواصل ناديا الهلال السعودي، وفنربخشة التركي، مع أحد نجوم الدوري الإيطالي، والذي قد يكون قريبًا من المغادرة هذا الصيف.

وأفاد موقع "latercera" أن فنربخشة التركي، ونادي الهلال، يتفاوضان لمحاولة التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب أودينيزي الإيطالي، قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

ويواجه لاعب أودينيزي أليكسيس سانشيز إنتقادات شديدة، بعد تراجع أدائه بالفترات الاخيرة، ومع بقاء أقل من أسبوعين على انطلاق موسم أودينيزي الرسمي، لا يزال النادي غير متأكد من مستقبل التشيلي مع الفريق.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الإيطالي مباراته الأولى، يوم الإثنين 18 أغسطس، ضد كاراريز في كأس إيطاليا، وحتى الآن لم يلتحق اللاعب التشيلي بتدريبات ما قبل الموسم.

ولا يزال أودينيزي أليكسيس يرتبط بعقد مع البيانكونيري حتى يونيو 2026، وعلى الرغم أن الهلال، وفنربخشة، بدآ محاولاتهما لإقناعه بعروضهما، إلا أن اللاعب يحلم بالعودة إلى آرسنال الإنجليزي.

وأضاف الموقع ذاته أن خلاف اللاعب مع المدرب الألماني كوستا رونجايتش، بالإضافة إلى موسمه السيئ عند عودته إلى الفريق، يرجّحان مغادرته.

وختم الموقع أنه، في الأسابيع الأخيرة، تواصلت العديد من الأندية في تركيا وأمريكا الجنوبية، والدوري الأمريكي، بالإضافة إلى الدوري السعودي، الذي طالما رفض صاحب الـ36 عاماً اللعب فيه، لرغبته الأساسية بالبقاء في أوروبا.