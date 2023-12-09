مانشستر سيتي والاتحاد والأهلي تدخل مونديال الأندية في ظروف متشابهة

تراجع مانشستر سيتي

ولم يحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتراجع إلى المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن المتصدر آرسنال.

وتعادل مانشستر سيتي 4/4 مع تشيلسي ثم 1/1 مع ليفربول وكلاهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم فاز 3/2 على لايبزيغ الألماني بدوري أبطال أوروبا قبل أن يتعادل مجددًا وهذه المرة مع توتنهام 3/3 في الدوري الإنجليزي الممتاز وتلاها الخسارة 0/1 أمام أستون فيلا في البريميرليغ أيضًا.

وتسبب ذلك في تراجع الفريق إلى المركز الرابع في جدول ترتيب البريمرليغ برصيد 30 نقطة من 15 مباراة ويتأخر بـ6 نقاط عن المتصدر آرسنال.

لكن بإمكان مانشستر سيتي تدارك الموقف قبل بدء مشواره في كأس العالم للأندية؛ إذ سيلعب مع لوتون تاون وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، ومع النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا.

ويستهل مانشستر سيتي مشواره في كأس العالم للأندية من نصف النهائي يوم السبت 16 ديسمبر.