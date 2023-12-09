مانشستر سيتي والاتحاد والأهلي تدخل مونديال الأندية في ظروف متشابهة
تترقب الجماهير مسابقة كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية بين 12 و22 من الشهر الحالي.
ويشارك في مونديال الأندية مانشستر سيتي، الذي يسعى للتتويج بأول لقب في أول مشاركة له في البطولة، إلى جانب الأهلي المصري، والاتحاد السعودي، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، وليون المكسيكي، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، وفلومينينسي البرازيلي.
وتدخل أندية مانشستر سيتي والاتحاد والأهلي البطولة وسط تراجع نتائج هذه الفرق في مسابقات الدوري المحلي في إنجلترا والسعودية ومصر.
تراجع مانشستر سيتي
ولم يحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتراجع إلى المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن المتصدر آرسنال.
وتعادل مانشستر سيتي 4/4 مع تشيلسي ثم 1/1 مع ليفربول وكلاهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم فاز 3/2 على لايبزيغ الألماني بدوري أبطال أوروبا قبل أن يتعادل مجددًا وهذه المرة مع توتنهام 3/3 في الدوري الإنجليزي الممتاز وتلاها الخسارة 0/1 أمام أستون فيلا في البريميرليغ أيضًا.
وتسبب ذلك في تراجع الفريق إلى المركز الرابع في جدول ترتيب البريمرليغ برصيد 30 نقطة من 15 مباراة ويتأخر بـ6 نقاط عن المتصدر آرسنال.
لكن بإمكان مانشستر سيتي تدارك الموقف قبل بدء مشواره في كأس العالم للأندية؛ إذ سيلعب مع لوتون تاون وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، ومع النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا.
ويستهل مانشستر سيتي مشواره في كأس العالم للأندية من نصف النهائي يوم السبت 16 ديسمبر.
الاتحاد
لا يقدم نادي الاتحاد ما كان يقدمه الموسم الماضي، والذي انتهى بتتويجه بطلا للدوري السعودي بعد غياب طويل.
ويعاني العميد من تراجع النتائج وهو الأمر الذي تسبب في رحيل المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو وتعيين الأرجنتيني مارسيلو غاياردو الشهر الماضي.
وصعد الاتحاد إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة بحصده 15 نقطة من 6 مباريات.
لكن الاتحاد يعاني على مستوى الدوري السعودي، ويحتل المركز الخامس برصيد 28 نقطة بعد 16 جولة ويتأخر بـ16 نقطة عن الهلال المتصدر.
وفاز الاتحاد 8 مرات وتعادل 4 مرات وخسر 4 مرات في 16 جولة في الدوري السعودي، علما أنه خسر مرتين فقط وتعادل 6 في 30 جولة الموسم الماضي وأنهى الموسم بطلا للمسابقة.
ويفتتح الاتحاد مشواره في كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء المقبل حيث يستضيف أوكلاند سيتي على ملعب الجوهرة المشعة.
وهذه المشاركة الثانية للاتحاد في كأس العالم للأندية؛ إذ سبق أن شارك في نسخة 2005 واحتل المركز الرابع، وفاز وقتها على الأهلي المصري وخسر من ساو باولو البرازيلي وديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي.
الأهلي
بعد سلسلة من النتائج المخيبة يحاول الأهلي كتابة التاريخ في كأس العالم للأندية في مشاركته التاسعة في مونديال الأندية.
وفي آخر 5 مباريات في الدوري ودوري أبطال أفريقيا حقق الأهلي فوزا وحيدا وكان على حساب ميدياما الغاني في البطولة القارية.
وتعادل المارد الأحمر في 4 مباريات بواقع مرتين في دوري أبطال أفريقيا ومرتين في الدوري المحلي.
ويستهل الأهلي مشواره في المونديال من الدور الثاني بمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي.
وحال تأهل الأهلي فإنه سيلاقي فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.