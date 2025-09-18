نجم باريس سان جيرمان يعادل رقما مثيرا لكيليان مبابي

كتب – نور الدين ميفراني

حقق باريس سان جيرمان، حامل اللقب، بداية قوية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا وسحق ضيفه أتالانتا الإيطالي بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس الأربعاء.

وسجل المهاجم البرتغالي غونزالو راموس الهدف الرابع في الدقيقة الـ91 ليعادل رقمًا مثيرًا للنجم السابق للفريق الباريسي، ومهاجم ريال مدريد الحالي، كيليان مبابي.

أخبار ذات علاقة نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يكتسح أتالانتا وبايرن يتخطى تشيلسي

أخبار ذات علاقة أهداف مباريات دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونخ ضد تشيلسي وسان جيرمان وأتالانتا

وسجل المهاجم البرتغالي الهدف رقم 16 بعد نزوله بديلًا في المباراة، وهو عدد النجم الفرنسي نفسه كلاعب بديل حين كان لاعبًا في باريس سان جيرمان.

وسجل غونزالو راموس هدفه رقم 35 في 90 مباراة برفقة سان جيرمان، وهو الهدف العاشر بمسابقة دوري أبطال أوروبا، واحتاج لموسمين وبداية موسم ثالث ليعادل رقم مبابي.

أخبار ذات علاقة فوضى قبل مباراة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا واعتقال 19 مشجعا

بينما لعب مهاجم ريال مدريد الحالي 7 مواسم في باريس سان جيرمان سجل خلالها 256 هدفًا في 308 مباريات.

وبإمكان المهاجم البرتغالي غونزالو راموس تجاوز رقم كيليان مبابي لكونه حاليًّا لا يضمن مكانًا أساسيًّا في الفريق، وغالبًا ما يشارك كبديل، بينما كان المهاجم الفرنسي لاعبًا أساسيًّا ونجمًا لا يمس حين كان لاعبًا في باريس سان جيرمان ونادرًا ما جلس على مقاعد دكة البدلاء.

ويواجه بطل الدوري الفرنسي منافسه برشلونة في كامب نو في الأول من أكتوبر المقبل، فيما يستضيف أتالانتا فريقه كلوب بروج قبلها بيوم.