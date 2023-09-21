ترتيب الدوري التونسي: التعادل يحسم قمة النجم الساحلي والأفريقي

وأدرك النجم الساحلي التعادل قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة برأسية قوية من يوسف العبدلي باغتت حارس الأفريقي معز حسن.

وأنقذ حارس الأفريقي فريقه من فرصتين في الشوط الثاني، وعاد ليبعد كرة رفعها محمد أمين الجبالي حيث كان لها بالمرصاد وحولها لركنية.

وقال أحمد الطويهري المدرب المساعد للنادي الأفريقي إن فريقه خسر نقطتين اليوم خاصة بعد تقدمه في النتيجة.

وتابع الطويهري: "هفوة دفاعية كلفت الفريق تعادلا بطعم الهزيمة. العامل الذهني مهم جدا في مثل هذه اللقاءات"، داعيا لاعبيه إلى التحلي بقوة الشخصية.

وأخفق الأفريقي في تحقيق الفوز على النجم للمرة السادسة حيث انتهت آخر خمس مواجهات بانتصار النجم في ثلاث مناسبات مقابل التعادل مرتين.

فيما اعتبر محمد علي نفخة المدرب المساعد للنجم أن مردود الفريقين في الشوط الأول كان متواضعا لكن ارتفع نسق اللعب بعد ذلك.

وأوضح: "الأفريقي استغل تقدم النجم للهجوم وسجل الهدف بهجمة مرتدة لكن الحمد لله أدركنا التعادل وكنا قريبين من الفوز بعد فرصتين واضحتين في الدقائق الأخيرة من اللقاء".