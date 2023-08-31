وليد الركراكي: يجب احترام قرار لامين يامال
قال وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، إنه تواصل مع لامين يامال جناح برشلونة الصاعد لإقناعه بتمثيل أسود الأطلس، لكنه سينتظر معرفة قراره عند إعلان تشكيلة إسبانيا غدًا الجمعة.
وولد لامين يامال، البالغ من العمر 16 عامًا، في إسبانيا لأب مغربي وأبهر الجميع بمستواه بقطاع الناشئين مع برشلونة حتى أصبح عنصرًا بارزًا بالفريق الأول للبلوغرانا هذا الموسم.
وتسبب تألق يامال في سن مبكرة لصراع بين المغرب وإسبانيا لمحاولة جذبه في الفترة الدولية المقبلة.
وغاب يامال عن قائمة المغرب التي أعلنها وليد الركراكي اليوم الخميس لمواجهة ليبيريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية وبوركينا فاسو وديًّا الشهر المقبل.
وقال الركراكي إنه تواصل مع يامال وعرض عليه الانضمام لمنتخب المغرب مستقبلًا.
وأوضح الركراكي أن كشافي المواهب بالاتحاد المغربي رصدوا تطور يامال منذ كان في سن العاشرة.
وأضاف "يامال أمام تحد كبير وقرار تاريخي، لا يزال صغير السن ويجب احترام أي قرار يتخذه".
وتابع مدرب المغرب"تحدثت معه كثيرًا ونتمنى أن يختار المغرب، هو مغربي ووالده مغربي لكن لا داعي للضغط عليه ولن نستبق الأحداث".
وشهدت قائمة الركراكي غياب الجناح حكيم زياش المنتقل مؤخرًا إلى غلطة سراي التركي، فيما ضم عناصر من منتخب تحت 23 عامًا الفائز ببطولة أفريقيا وأبرزهم إسماعيل صابري الذي قاد آيندهوفن الهولندي للتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وجاءت قائمة المغرب على النحو التالي:
حراس المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) يوسف مطيع (الوداد) منير المحمدي (الوحدة السعودي) المهدي بنعبيد (الجيش الملكي).
مدافعون: رومان سايس (السد القطري) نصير مزراوي (بايرن ميونخ الألماني) جواد الياميق (الوحدة السعودي) أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) نايف أكرد (ويستهام الإنجليزي) يونس عبدالحميد وأمير ريتشاردسون (ستاد رانس الفرنسي) وعبدالكبير أبقار (ألافيس الإسباني) يحيى عطية الله (الوداد).
لاعبو الوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي) بنجمان بوشواري (سانت إيتيان الفرنسي) سليم أملاح (فالنسيا الإسباني) عزالدين أوناحي وأمين حارث (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) بلال الخنوس (جنك البلجيكي) إسماعيل صيباري (آيندهوفن الهولندي) إبراهيم صلاح (رين الفرنسي).
مهاجمون: يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني) عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد السعودي) زكريا أبوخلال (تولوز الفرنسي) أنس زروري (بيرنلي الإنجليزي) وليد شديرة (فروزينوني الإيطالي) أمين عدلي (باير ليفركوزن الألماني) أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) عبدالصمد الزلزولي (برشلونة الإسباني).