وليد الركراكي: يجب احترام قرار لامين يامال

قال وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، إنه تواصل مع لامين يامال جناح برشلونة الصاعد لإقناعه بتمثيل أسود الأطلس، لكنه سينتظر معرفة قراره عند إعلان تشكيلة إسبانيا غدًا الجمعة.

وولد لامين يامال، البالغ من العمر 16 عامًا، في إسبانيا لأب مغربي وأبهر الجميع بمستواه بقطاع الناشئين مع برشلونة حتى أصبح عنصرًا بارزًا بالفريق الأول للبلوغرانا هذا الموسم.

وتسبب تألق يامال في سن مبكرة لصراع بين المغرب وإسبانيا لمحاولة جذبه في الفترة الدولية المقبلة.