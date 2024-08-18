رغم صافرات الاستهجان والغيابات القاتلة بين صفوف فريقه استطاع مدرب برشلونة هانزي فليك، أن ينتزع فوزًا صعبًا على فالنسيا في المباراة الافتتاحية بالدوري الإسباني بهدفين لهدف.

ورغم جرأة فليك بإشراك ثلاثة لاعبين تحت 17 عامًا في أول مباراة له بالليغا كمدرب لبرشلونة، فإن خبرة المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي (36 عامًا) هي ما حسمت في النهاية الفوز على فالنسيا، الذي يعاني ظروفًا صعبة هذا الموسم.

وتمكن ليفاندوفسكي من تحقيق ريمونتادا بهدفين لهدف بعد أن افتتح نجم فالنسيا هوغو دورو التسجيل ليقلب الطاولة، ويسكت صافرات الاستهجان القادمة من الجماهير الصاخبة لجماهير فالنسيا في ملعب ميستايا.

واشتعلت المباراة في دقائق مجنونة قبل الاستراحة، إذ تقدَّم فالنسيا في الدقيقة الـ45 برأسية من دورو قبل أن يقوم باو كوبارسي بتصد رائع على خط المرمى بعد خطأ من مارك أندريه تير شتيغن قبل أن ينطلق برشلونة بسرعة إلى الجهة الأخرى، وقام أليخاندرو بالدي بتمرير كرة عرضية ليامال الذي مهدها لليفاندوفسكي ليسجل من مسافة قريبة.

وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، تقدم برشلونة في النتيجة، إذ تفوق رافينيا على المدافع، وكسب ركلة جزاء نفذها ليفاندوفسكي بنجاح من مسافة 12 ياردة.

لم تكن فترة ما قبل الموسم رحيمة بهانزي فليك، الذي حل محل تشافي هيرنانديز في وقت سابق من هذا الصيف، إذ خسر العديد من اللاعبين بسبب الإصابات، بما في ذلك رونالد أراوخو، وغافي، وفرينكي دي يونغ، وأنسو فاتي، بينما لا يزال فيرمين لوبيز في إجازة بعد مشاركته في الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، كما لم يتم تسجيل داني أولمو أو فيتور روكي للمشاركة بعد، وأيضًا انسحب إلكاي غوندوغان من التشكيلة قبل المباراة بسبب إصابة طفيفة.

لكن فالنسيا هو الآخر سهَّل من مهمة البلوغرانا، إذ عانى تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك فشله في التأهل للمنافسات الأوروبية منذ عام 2019.

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عصر جديد

وواصل فليك الاعتماد على اللاعبين الشباب الذين قدموا أداءً جيدًا في فترة ما قبل الموسم، حتى رغم خسارة الفريق في مباراة ودية أمام موناكو يوم الاثنين بنتيجة 3-0 والتي أشرك خلالها خريجي الأكاديمية (مارك بيرنال، 17 عامًا، ومارك كاسادو، 20 عامًا) معًا في خط الوسط، كما أكمل باو كوبارسي ولامين يامال ثلاثي اللاعبين البالغين من العمر 17 عامًا في تشكيلة برشلونة، في مباراة بدت وكأنها بداية لعصر جديد.

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مهارات لامين يامال

قدرة برشلونة في السيطرة على المباراة جعلها مباراة غير متكافئة، فشعر مشجعو فالنسيا بالغضب، إذ اعتقدوا أن كل قرار كان ضدهم، وكل صافرة من الحكم كانت تستقبل بصرخات عالية ومع ذلك استمر شباب برشلونة في أداء مهمته بثبات، إذ كان بيرنال مميزًا في أول ظهور تنافسي له، وكاسادو كان حاضرًا في كل مكان، وأظهر يامال المهارات واللمسات التي ساعدت إسبانيا على الفوز ببطولة أوروبا.

كانت هناك أخطاء من تير شتيغن وإينيغو مارتينيز، ومن بيرنال وجول كوندي، وفي المجمل لم تكن المباراة مثالية، لكن دخول بيدري أعطى برشلونة بعض السيطرة مجددًا، وهو جانب إيجابي آخر من تلك الليلة. فليك لم يكن ليطلب أكثر من ذلك في أول ظهور له.