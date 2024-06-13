بكاء مصطفى فتحي يشعل أزمة محمد صلاح وحسام حسن
أعاد مصطفى فتحي، الجدل حول أزمة محمد صلاح وحسام حسن، بعد أن رفض الأول الانصياع لتعليمات مدربه خلال مباراة مصر وغينيا بيساو، بالخروج ونزول لاعب بيراميدز بدلا منه.
وأجهش مصطفى فتحي لاعب فريق بيراميدز بالبكاء بعد تسجيله هدفا في مرمى سموحة في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.
ولم يكن بكاء مصطفى فتحي مبررًا، ما أثار الجدل بين الجماهير التي ربطت بين حزن اللاعب وبين ما حدث له من إحراج بعد رفض محمد صلاح الخروج ودخوله بدلا منه.
وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قرر استبدال صلاح ونزول مصطفى فتحي، ولكن صلاح رفض التبديل وصمم على الاستمرار ما أدى إلى عدم نزول مصطفى.
محمد صلاح رفض التبديل في الدقيقة الـ90 بعد ظهور مصطفى فتحي على الخط للمشاركة في مباراة غينيا بيساو بجانب تبديل آخر بمشاركة ناصر ماهر على حساب أحمد أمين "أوفة".
وطلب حسام حسن من صلاح أكثر من مرة الخروج لاستكمال التبديل ولكن صلاح انفعل وصمم على الاستمرار ووضع الجهاز الفني في حرج كبير واضطر إلى استمرار صلاح لعدم افتعال أزمة داخل الملعب.
ودخل الإعلامي إسلام صادق على خط الأزمة وقال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "لماذا بكى النجم مصطفى فتحي بعد هدفه في مرمى سموحه ؟! ولماذا نتلاعب بمشاعر نجم كبير ويقف على خط التماس لنزوله أمام غينيا بيساو وينتظر رفض محمد صلاح بعدم الاستبدال؟!".
وأضاف: "صمت مصطفى فتحي ولم يعترض وتوجه إلى دكة البدلاء حزينا .. ولم يدل بتصريحات يكشف فيها الحقيقة التي تحدثنا عنها على هذه الصفحة .. لكنه انفجر بالبكاء مما تعرض له ؟!".
وتابع: "أصبح مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ملزما بالتعاقد مع مصطفى فتحي مهما كان الثمن ليس لأنه سيفيد الفريق ولكن لإنقاذ هذه الموهبة من الضياع".
واختتم: "هذا اللاعب الكبير ذو الأخلاق الرفيعة يحتاج إلى جماهير عريقة وغفيرة مثل جماهير الزمالك تقدر موهبته وتدافع عنه وتضعه في مصاف النجومية بقدر إمكانياته الفذة .. لا تتركوه لعبث من يستغلون أدبه وأخلاقه للتقليل من شأنه فينفجر بالبكاء".