بكاء مصطفى فتحي يشعل أزمة محمد صلاح وحسام حسن

وأجهش مصطفى فتحي لاعب فريق بيراميدز بالبكاء بعد تسجيله هدفا في مرمى سموحة في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

ولم يكن بكاء مصطفى فتحي مبررًا، ما أثار الجدل بين الجماهير التي ربطت بين حزن اللاعب وبين ما حدث له من إحراج بعد رفض محمد صلاح الخروج ودخوله بدلا منه.