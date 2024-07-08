عودة أنمار.. مفاجأة كبيرة في أزمة رئاسة الاتحاد السعودي

تواصلت المفاجآت والمستجدات غير المتوقعة في نادي الاتحاد السعودي وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان رئيس النادي لؤي ناظر استقالته رسميا من منصبه لأسباب تعود إلى خلافات حول ملف التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

وقدم لؤي ناظر استقالته من منصبه؛ بسبب تمسكه بالتعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي لقيادة الفريق في الموسم المقبل، فيما حصل خلاف بين رئيس النادي وكريم بنزيما نجم الفريق الذي أبدى رغبته في التعاقد مع كريستوف جالتييه مدرب الدحيل القطري

وبعد قبول استقالة ناظر رسميا، عاد إسم الرئيس السابق أنمار الحائلي إلى الواجهة من جديد حيث ذكرت تقارير إخبارية أن النية داخل مجلس إدارة الاتحاد تتجه نحو تكليف الحائلي بمهام الرئاسة حتى نهاية موسم 2024 ـ 2025.

ونشر الإعلامي السعودي محمد البكيري عبر حسابه على منصة "إكس" خبر إمكانية عودة أنمار الحائلي لرئاسة الاتحاد قائلا:"تشير مصادرنا إلى أن هناك نوايا داخل النادي لدراسة تكليف الرئيس السابق انمار الحائلي برئاسة نادي الاتحاد لموسم واحد خلفا للمستقيل لؤي ناظر".

ويعيش نادي الاتحاد على وقع أزمة إدارية غير مسبوقة، أفرزت تداعيات رياضية عدة كان أبرزها الفشل حتى الآن في التعاقد مع مدرب جديد خلفا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو الذي تمت إقالته من منصبه في نهاية الموسم الماضي.

وجاء العدول عن التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، ليفجر أزمة جديدة قالت بعض المصادر إنها كانت سببا في اتخاذ لؤي ناظر قرار المغادرة.

وظهر اسم أنمار الحائلي رئيس الاتحاد السابق، في المشهد الاتحادي من جديد، حيث ذكرت بعض المصادر أن الحائلي أبدى استعداده للعودة من جديد لرئاسة النادي.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قررت أمس الأحد قبول الاستقالة التي تقدم بها لؤي ناظر من رئاسة الاتحاد بشكل رسمي.